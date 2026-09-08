جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در نشست با مدیران و معاونان حوزه علمیه جامعهالزهرا(س) بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیت حوزههای علمیه بانوان در عرصههای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی تأکید کرد و با اشاره به تحولات پرسرعت جهان امروز و تغییر مستمر متغیرها و جهتگیریهای اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی، تربیت انسانهای الگو و اثرگذار را نیازمند برخورداری از نگاهی جامع، آیندهنگر و متناسب با اقتضائات زمان دانست.
به گزارش ایسنا، دکتر پزشکیان با اشاره به ظرفیت گسترده حوزههای علمیه بانوان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و تقویت بنیانهای اخلاقی و دینی جامعه، اظهار داشت: در بررسی ناهنجاریها و نارساییهای امروز جامعه، باید سهم و مسئولیت خود را نیز مورد توجه قرار دهیم؛ چرا که مسجد، مدرسه و دانشگاه در اختیار ما بوده است، اما نتوانستهایم از این ظرفیتها برای انتقال صحیح و مؤثر مفاهیم و معارف دینی بهره بگیریم.
رئیس جمهور افزود: آنچه امروز در جامعه مشاهده میکنیم، تا حد زیادی برونداد نظام تربیتی ماست. در مقاطعی امکان برنامهریزی و مداخله تربیتی از دوران کودکی و نوجوانی وجود داشت، اما از این ظرفیت به اندازه کافی استفاده نشد و اکنون با پیامدهایی مواجه هستیم که اصلاح آنها به سادگی امکانپذیر نیست و نیازمند برنامهریزی مستمر و بلندمدت است.
دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت پرهیز از رویکردهای سلبی، برخوردهای تند و رفتارهای سلیقهای در مواجهه با نسل جوان، خاطرنشان کرد: باید این پرسش را جدی بگیریم که آیا میتوان با دعوا و برخورد، باور و اعتقاد را به نسل جدید منتقل کرد؟ مسئله اساسی این است که چگونه باید با نسل جوان تعامل کنیم تا زمینه هدایت، اقناع و پذیرش آگاهانه فراهم شود؛ موضوعی که نیازمند بحث، گفتوگو و طراحی رویکردهای جدید است.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در قبال مقوله آموزش و تربیت، اظهار داشت: در این دولت بخش قابل توجهی از زمان، انرژی و ظرفیت مدیریتی به موضوع آموزش اختصاص یافته است. ساخت مدرسه صرفاً یک بهانه و بخشی از مسیر است و هدف اصلی، ایجاد تحول و تغییر در روشهای آموزشی و تربیتی است.
دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت تجهیز مدارس و ارتقای کیفیت محیطهای آموزشی افزود: باید نظام آموزشی به گونهای باشد که فرزندان ما در کنار کسب دانش، مهارت کار تیمی، حل مسئله، تفکر پویا و توانایی تحلیل مسائل را نیز فرا بگیرند.
رئیسجمهور تصریح کرد: تصور اینکه صرفاً سخن بگوییم، دستور بدهیم و انتظار داشته باشیم نسل جدید بدون پرسش و اقناع از ما تبعیت کند، دیگر امکانپذیر نیست. متأسفانه با وجود ظرفیتهای عظیم تربیتی در آموزههای دینی، گاهی رفتارهای ما به جای ایجاد جاذبه، دافعه ایجاد کرده است و باید در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد.
دکتر پزشکیان یکی از زمینههای مهم نقشآفرینی جامعهالزهرا(س) و حوزههای علمیه را مشارکت در تحول نظام تربیتی و آموزشی عنوان کرد و گفت: تحول در آموزش معلمان و ارتقای توانمندی آنان برای شیوه آموزش و نحوه تعامل با دانشآموزان نیز در دستور کار دولت قرار دارد و معتقدیم برخی معلمان نیازمند آموزشهای جدید هستند که حوزههای علمیه بانوان میتوانند در این زمینه نقش مؤثر و سازندهای ایفا کنند.
رئیس جمهور تأکید کرد: هدف ما این است که در نظام تربیتی، علم، مهارت، رفتار و باور به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که بخش قابل توجهی از ناهنجاریهای اجتماعی را میتوان از مسیر اصلاح و تقویت همین مؤلفهها مدیریت و حل کرد. البته باید توجه داشت که تغییر رفتار یک فرایند تدریجی است و نمیتوان انتظار داشت تحولات تربیتی به صورت دفعی و فوری محقق شود.
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، رویکرد مسجدمحوری و محلهمحوری را از دیگر بسترهای مناسب برای مشارکت جامعهالزهرا(س) و حوزههای علمیه در حل مسائل اجتماعی دانست و اظهار داشت: با استفاده صحیح از ظرفیت مساجد میتوان برای حل بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه اقدام کرد. اگر در یک محله نهادی همچون مسجد وجود داشته باشد، اما نتوانیم از ظرفیت آن برای حل مسائل مردم استفاده کنیم، باید ایراد را در شیوه عملکرد و حکمرانی خود جستوجو کنیم.
رئیس جمهور با تأکید بر نقش بانوان در احیای جایگاه اجتماعی مساجد افزود: نقش خواهران در فعالسازی و احیای کارکردهای مسجد بسیار مهم است. مسجد میتواند به پایگاه رشد، توسعه، همبستگی اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در محله تبدیل شود و زیرساخت و ساختار لازم برای این نقشآفرینی نیز وجود دارد.
دکتر پزشکیان با اشاره به ظرفیتهای تربیتی و اجتماعی آموزههای دینی تصریح کرد: اعتقاد من این است که بسیاری از آموزههای مطرحشده در نماز و قرآن، واجد دستورالعملهای اجرایی برای زندگی فردی و اجتماعی هستند که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند. باورها و اعتقادات دینی، علاوه بر جنبه تعبدی، از منظر عقلانی و علمی نیز قابلیت تبیین و دفاع دارند و باید بتوانیم این ظرفیت را به زبان قابل فهم برای نسل امروز ارائه کنیم.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فرایض مورد تأکید دین مبین اسلام، اظهار داشت: حوزههای علمیه باید در تبیین صحیح و بهروز این فریضه نقشآفرین و منادی آن باشند. به اعتقاد من، در شرایط امروز جامعه، یکی از مهمترین مصادیق امر به معروف، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی است.
دکتر پزشکیان افزود: دولت از ابتدای آغاز به کار خود، وحدت، انسجام و تعامل با جامعه را در صدر رویکردها، اولویتها و برنامههای اصلی خود قرار داده است؛ چرا که حل مسائل کشور بدون افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد زمینه مشارکت همه ظرفیتهای جامعه امکانپذیر نیست.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به حضور و مشارکت گسترده بانوان در وقایع اخیر و حضور پرشور آنان در صحنههای اجتماعی، این نقشآفرینی را شایسته تقدیر دانست و بر ضرورت استفاده حداکثری از این ظرفیت در مسیر حل مسائل جامعه و رفع مشکلات محلات تأکید کرد.
دکتر پزشکیان خاطرنشان کرد: باید ظرفیتهای موجود در جامعه، بهویژه ظرفیت بانوان و نهادهای دینی و اجتماعی، به شکلی هدفمند و مسئلهمحور در خدمت حل مشکلات مردم قرار گیرد و از این سرمایه اجتماعی برای ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت انسجام اجتماعی بهره گرفت.