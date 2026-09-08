جوان آنلاین: انگلیس روز سهشنبه ممنوعیت تجارت کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی را اعلام خواهد کرد؛ اقدامی که دولت این کشور آن را بخشی از تلاشها برای حمایت از راهحل دو دولتی میداند.
اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس هفته گذشته گفته بود در حال بررسی تغییر سیاست لندن در قبال اسرائیل است. او قرار است امروز در مجلس عوام درباره اسرائیل و محدودیتهای تجاری سخنرانی کند.
پت مکفادن، وزیر بازنشستگی انگلیس درباره جزئیات نحوه اجرای این ممنوعیت توضیحی نداد اما گفت افزایش فعالیتهای شهرکسازی در هفتهها و ماههای اخیر، خطر برای راهحل دو دولتی را افزایش داده است.
اندی برنهام، نخستوزیر جدید انگلیس نیز روز دوشنبه در گفتوگو با دونالد ترامپ بر اهمیت راهحل دو دولتی تأکید کرد.
مقامات انگلیس و بیشتر دولتها و نهادهای سازمان ملل، شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری را بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی و این منطقه را تحت اشغال نظامی اسرائیل میدانند.