انتخاب ناظران مجلس در شوراهای عالی

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز (سهشنبه ۱۷ شهریور ماه)، ناظران مجلس در چندین شورای عالی را به شرح زیر انتخاب کردند:
ناظران مجلس در شورای عالی آموزش و پرورش: عبدالوحید فیاضی و علیرضا منادی
ناظران مجلس در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری: حسین حق وردی و فرشاد ابراهیم پور
ناظر مجلس در کمیته جدول شماره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۵ کشور: بیت الله عبداللهی و سید علی یزدی خواه
ناظر مجلس در هیئت امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی: اسماعیل کوثری
نمایندگان عضو در دبیرخانه دائمی کنفرانسهای بینالمللی فلسطین: احمد عجم و عباس گلرو
نمایندگان عضو در کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین: روح الله نجابت و علی خضریان
عضو مجلس در هیئت سه نفره اجرای قانون تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور: محسن بیگلری
ناظر مجلس در کارگروه تهیه دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی شرکتهای صنعتی: سید موسی موسوی
ناظر مجلس در ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی: مصطفی نخعی
ناظر مجلس در شورای عالی انرژی: سید اسماعیل حسینی
ناظر مجلس در کارگروه هماهنگی و نظارت بر عملکرد حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور: مالک شریعتی و الهام آزاد
عضو شورای راهبردی برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی: احسان عظیمی راد
عضو ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو: سیدمحسن موسوی زاده
ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها: عمران عباسی و وحید کنعانی