ایسلند سفیر آمریکا را احضار کرد

جوان آنلاین: ایسلند در واکنش به انتشار تصویری از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که این کشور و چند منطقه دیگر را زیر پرچم آمریکا نشان می‌داد، سفیر واشنگتن در ریکیاویک را احضار کرد. مقام‌های ایسلندی این اقدام را «کاملاً نامناسب» خواندند.

در نقشه منتشرشده در حساب ترامپ در تروث سوشال، آمریکا، کانادا، گرینلند، ایسلند، مکزیک، آمریکای مرکزی و کارائیب همگی با پرچم آمریکا پوشانده شده و کل این محدوده «ایالات متحده آمریکا» نام‌گذاری شده است. ترامپ توضیحی درباره این تصویر ارائه نکرده است.

تورگِردور گونارسدوتیر، وزیر خارجه ایسلند، بیلی لانگ، سفیر آمریکا در این کشور را که تنها ماه گذشته کار خود را آغاز کرده است، احضار کرد. وزارت خارجه ایسلند اعلام کرد در این دیدار موضع ریکیاویک درباره نامناسب بودن این پست به‌روشنی بیان شده است.

انتشار این تصویر در شرایطی صورت گرفته که اظهارات ترامپ درباره ضرورت در اختیار گرفتن گرینلند، قلمرو خودمختار دانمارک، پیش‌تر نیز تنش‌هایی میان واشنگتن و کپنهاگ ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا نیز اخیراً از سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون یورویی در گرینلند خبر داده است.

مت فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک نیز تأکید کرد که دولت و مردم گرینلند بارها اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند آمریکایی شوند.