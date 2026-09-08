کد خبر: 1378325
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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۴
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انهدام باند سازمان‌یافته سرقت از شرکت‌های پایتخت

باند یک باند حرفه‌ای و سازمان‌یافته سرقت که با استفاده از موتورسیکلت و شیوه‌های پیچیده، اقدام به سرقت از شرکت‌ها و اماکن خصوصی و تخریب گاوصندوق‌ها می‌کرد، با تلاش کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ متلاشی شد و اعضای این باند در چند مرحله به دام افتادند.

جوان آنلاین: تخریب قفل گاوصندوق و به سرقت رفتن مقادیری طلا و ارز از یک شرکت در خیابان خرمشهر، سناریوی پرابهامی را رقم زد که با حساسیت ویژه پلیس، پرونده را روی میز کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گذاشت تا تحقیقات تخصصی برای شکار عاملان این دستبرد حرفه‌ای کلید بخورد.

سرقت از یک شرکت، آغاز تحقیقات تخصصی

پرونده این باند زمانی در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت که سرقت از یک شرکت در خیابان خرمشهر به پلیس گزارش شد؛ سرقتی که طی آن مقادیری طلا و ارز خارجی پس از تخریب گاوصندوق به سرقت رفته بود.

با توجه به حساسیت موضوع، تحقیقات ویژه برای شناسایی عاملان این سرقت آغاز و پرونده در اختیار تیم مبارزه با سرقت از اماکن پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شناسایی باند چهار نفره از دل تصاویر دوربین‌ها

کارآگاهان با حضور در محل سرقت و بررسی دقیق صحنه جرم و تصاویر دوربین‌های مداربسته، سرنخ‌های مهمی از نحوه اجرای عملیات به دست آوردند.

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد سرقت توسط یک باند سازمان‌یافته انجام شده و اعضای آن با استفاده از دو دستگاه موتورسیکلت در محل حاضر شده بودند. یکی از سارقان نیز با اعمال زور، نگهبان ساختمان را مغلوب کرده و با استفاده از کلیدهای موجود وارد طبقه همکف شده بود.

در ادامه، اعضای باند با ورود به محل نگهداری گاوصندوق، اقدام به تخریب آن و سرقت اموال کردند.

زنجیره اعضای باند یکی پس از دیگری قطع شد

کارآگاهان پایگاه یازدهم با انجام تحقیقات میدانی و اطلاعاتی و با هماهنگی مراجع قضایی، شناسایی اعضای این باند را در دستور کار قرار دادند.

در نخستین مرحله، دو نفر از همدستان که در تأمین اطلاعات و فراهم کردن زمینه اجرای سرقت‌ها نقش داشتند، شناسایی و دستگیر شدند. تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای باند نیز ادامه یافت تا اینکه در عملیاتی ضربتی، سه نفر دیگر از اعضای اصلی باند در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

اعتراف اعضای باند به سرقت‌های متعدد

متهمان در مراحل ابتدایی تحقیقات، ارتکاب جرم را انکار کرده و تلاش داشتند نقش خود را در سرقت‌ها پنهان کنند، اما ارائه مستندات و مدارک به‌دست‌آمده از سوی کارآگاهان، سرانجام راهی برای ادامه پنهان‌کاری باقی نگذاشت.

در نهایت اعضای این باند به ارتکاب سرقت‌های متعدد و سازمان‌یافته اعتراف کردند و ابعاد بیشتری از فعالیت مجرمانه آنان برای پلیس آشکار شد.

یکی از متهمان در شهرستان دیگر شناسایی شد

در جریان تحقیقات مشخص شد یکی از اعضای باند به شهرستان دیگری نقل مکان کرده است. مأموران پلیس آگاهی با ادامه اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه وی را شناسایی کرده و اقدامات قانونی لازم برای دستگیری او را در چارچوب دستورات قضایی انجام دادند.

تحقیقات برای کشف اموال مسروقه ادامه دارد

با دستگیری اعضای این باند، پرونده برای رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است. در عین حال، تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر همدستان احتمالی و کشف اموال مسروقه باقی‌مانده همچنان ادامه دارد.

سرهنگ کارآگاه محسن حسنی، فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با تأکید بر تداوم اقدامات تخصصی برای مقابله با باندهای سازمان‌یافته سرقت، اعلام کرد: تمامی متهمان شناسایی و دستگیرشده و پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: باند ، باند سرقت ، فراجا
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