هشدار نارنجی هواشناسی برای ۳ استان؛ سیلاب و بارش شدید در راه است

یک مسئول هواشناسی از صدور هشدار نارنجی برای کرمان، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان خبر داد و گفت: وقوع رگبار شدید، رعدوبرق، وزش باد و خطر سیلاب تا روز چهارشنبه‌ در این مناطق مورد انتظار است.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۱۷ شهریور) بارش‌ها در سواحل دریای خزر و دامنه‌های شمالی البرز ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق شمال‌غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

به گزارش مهر، وی افزود: فردا (چهارشنبه، ۱۸ شهریور) در بخش‌هایی از شمال‌شرق، شرق و جنوب‌شرق کشور بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و تا روز پنجشنبه (۱۹ شهریور) نیز در بخش‌هایی از هرمزگان احتمال رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: در بخش‌هایی از شرق، شمال‌شرق، مرکز و جنوب‌شرق کشور نیز وزش باد شدید و خیزش گردوخاک مورد انتظار است و این شرایط می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در برخی مناطق شود.

وی درباره صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در سه استان جنوبی کشور، گفت: از امروز تا پایان روز چهارشنبه (۱۸ شهریور)، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ در جنوب و جنوب‌غرب کرمان، شرق هرمزگان و ارتفاعات در جنوب سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: در این شرایط جوی، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.

پیش‌بینی وضعیت هوای تهران امروز

وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۱۷ شهریور) قسمتی ابری است و از بعدازظهر افزایش ابر، گردوخاک و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۳ و حداکثر دمای آن ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.

صدور هشدار زرد برای تهران؛ فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی

این مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد نسبت به فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی در استان تهران، گفت: براساس این هشدار، اواخر وقت سه‌شنبه (۱۷ شهریور) تا بامداد چهارشنبه (۱۸ شهریور) در ارتفاعات بالادست و قله‌ها مه‌آلودگی، در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار برف، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی و رعدوبرق، احتمال طوفان و بارش تگرگ و صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: در نیمه شمالی و غربی استان تهران، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعت‌ها مه رقیق، بارش باران، گاهی وزش باد شدید موقتی و رگبار و رعدوبرق رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: در مناطق مرکزی پایتخت، به‌ویژه بخش‌های شمالی و غربی مرکز استان، در بعضی ساعت‌ها مه رقیق، گاهی بارش باران و وزش باد شدید موقتی و رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و احتمال وزش باد شدید و گردوخاک نیز دور از انتظار نیست.

وی افزود: از آثار این مخاطره جوی می‌توان به لغزندگی معابر و جاده‌ها، به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، مه و کاهش شعاع دید در بعضی ساعات، امکان آبگرفتگی موقت برخی نواحی و معابر و جاری شدن روان‌آب اشاره کرد.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: همچنین امکان انسداد بعضی زهکش‌ها و راه‌آب‌ها و بالا زدن و جاری شدن آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، به‌ویژه در مناطق شمال‌غربی استان تهران، وجود دارد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی نیز از دیگر پیامدهای این شرایط جوی است.