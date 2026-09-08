جوان آنلاین: خبرگزاری آلمان با اعلام این خبر افزود: این اعتراضها در مخالفت با طرح سرمایهگذاران آمریکایی برای ساختوساز در بخشهایی از تالاب نارتا در دلتای رودخانه ویوسا برگزار میشود.
به گزارش ایرنا، معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعارهایی مانند «آلبانی فروشی نیست»، خواستار استعفای ادی راما نخستوزیر آلبانی، شدند و مدعی شدند حمایت مستمر او از این طرح با فساد مرتبط است.
اجرای این طرح بر عهده شرکتی است که با جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، ارتباط دارد. بر اساس این طرح، قرار است هتلهای مجلل، مجموعههای ویلایی و امکانات تفریحی در خلیج زورنک و جزیره «سازان» ساخته شود.
گروههای زیستمحیطی هشدار دادهاند که اجرای این طرح میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به زیستبوم شکننده دلتای ویوسا در سواحل آلبانی در دریای آدریاتیک وارد کند؛ منطقهای که محل زادآوری و استراحت فلامینگوها، حواصیلها و دیگر گونههای پرندگان است.
رسانههای آلبانی این جنبش اعتراضی را «انقلاب فلامینگو» نامیدهاند.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، هنوز هیچ مجوز ساختوسازی برای این مجموعه صادر نشده است. با این حال، ماشینآلات ساختمانی اواخر ماه مه(اوایل خرداد) به محل پیشنهادی اجرای طرح منتقل شدند و همین موضوع موج اعتراضهایی را به راه انداخت که از آن زمان تاکنون ادامه داشته است.