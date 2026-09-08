کد خبر: 1378319
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

تقلای آلمان در پرونده اتهامات درباره حمایت از نسل‌کشی غزه در لاهه

لاهه آلمان در تلاش برای تبرئه خود مدعی عدم صلاحیت دیوان لاهه در پرونده نیکاراگوئه درباره حمایت از نسل‌کشی در غزه شد.

جوان آنلاین: آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی عدم صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌ای که نیکاراگوئه علیه برلین مطرح کرده، شده است. نیکاراگوئه آلمان را متهم کرده است که با ارائه حمایت‌های سیاسی، مالی و نظامی از رژیم صهیونیستی در «تسهیل نسل‌کشی» در غزه نقش داشته است.

به گزارش مهر، برلین ادعا می‌کند که این پرونده نباید وارد مرحله رسیدگی ماهوی شود زیرا اسرائیل که طرف اصلی اقدامات مورد بحث است در این پرونده حضور ندارد و رضایت خود را برای رسیدگی نداده است! آلمان همچنین مدعی است که نیکاراگوئه پیش از طرح دعوا، الزامات لازم برای اثبات وجود یک اختلاف حقوقی میان دو کشور را رعایت نکرده است.

نیکاراگوئه این پرونده را در مارس ۲۰۲۴ مطرح کرد و اعلام کرد که آلمان با تأمین تسلیحات و سایر حمایت‌ها از اسرائیل، تعهدات خود ذیل کنوانسیون نسل‌کشی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را نقض کرده است. دیوان لاهه در آوریل ۲۰۲۴ درخواست نیکاراگوئه برای اعمال اقدامات موقت علیه آلمان را نپذیرفت اما پرونده را مختومه نکرد.

بر اساس گزارش آناتولی، آلمان همچنین تأکید کرده که صادرات تسلیحاتی این کشور تحت بررسی‌های حقوقی قرار دارد و محدودیت‌های صادرات سلاح به اسرائیل را در سال ۲۰۲۵ اعمال کرده بود. با این حال، پس از لغو بخشی از این محدودیت‌ها، مجوز صادرات تجهیزات نظامی به ارزش حدود ۸۰۰ میلیون یورو بین ژانویه تا ژوئن امسال صادر شده است.

برچسب ها: دیوان لاهه ، آلمان ، نسل‌کشی در غزه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

فرصت‌های ایستادن با شرق

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

لولو‌های سرخرمن جنگ

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

بدون شرح

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

عقب نشینی به سبک ترامپ

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار