جوان آنلاین: آلمان در دیوان بینالمللی دادگستری مدعی عدم صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پروندهای که نیکاراگوئه علیه برلین مطرح کرده، شده است. نیکاراگوئه آلمان را متهم کرده است که با ارائه حمایتهای سیاسی، مالی و نظامی از رژیم صهیونیستی در «تسهیل نسلکشی» در غزه نقش داشته است.
به گزارش مهر، برلین ادعا میکند که این پرونده نباید وارد مرحله رسیدگی ماهوی شود زیرا اسرائیل که طرف اصلی اقدامات مورد بحث است در این پرونده حضور ندارد و رضایت خود را برای رسیدگی نداده است! آلمان همچنین مدعی است که نیکاراگوئه پیش از طرح دعوا، الزامات لازم برای اثبات وجود یک اختلاف حقوقی میان دو کشور را رعایت نکرده است.
نیکاراگوئه این پرونده را در مارس ۲۰۲۴ مطرح کرد و اعلام کرد که آلمان با تأمین تسلیحات و سایر حمایتها از اسرائیل، تعهدات خود ذیل کنوانسیون نسلکشی و حقوق بشردوستانه بینالمللی را نقض کرده است. دیوان لاهه در آوریل ۲۰۲۴ درخواست نیکاراگوئه برای اعمال اقدامات موقت علیه آلمان را نپذیرفت اما پرونده را مختومه نکرد.
بر اساس گزارش آناتولی، آلمان همچنین تأکید کرده که صادرات تسلیحاتی این کشور تحت بررسیهای حقوقی قرار دارد و محدودیتهای صادرات سلاح به اسرائیل را در سال ۲۰۲۵ اعمال کرده بود. با این حال، پس از لغو بخشی از این محدودیتها، مجوز صادرات تجهیزات نظامی به ارزش حدود ۸۰۰ میلیون یورو بین ژانویه تا ژوئن امسال صادر شده است.