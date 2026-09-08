کد خبر: 1378318
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

۵ هزار بیمار قطع عضو در نوار غزه

ثق وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که بر اثر جنایت های ارتش رژیم اسرائیل در این منطقه، پنج هزار فلسطینی قطع عضو شده اند.

جوان آنلاین: در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی که هر ساله در ۸ سپتامبر برگزار می‌شود، آمده است: بر اثر جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، ۳۰۰ مورد آسیب عصبی و نخاعی در این منطقه ثبت شده و با این وضعیت، ارایه خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی از «یک گزینه صرفاً مکمل به یک راه نجات حیاتی» تبدیل شده است.

این وزارتخانه افزود: این خدمات توانبخشی به «خط مقدم دفاع در جلوگیری از بروز معلولیت‌های دائمی در میان هزاران نفر از زخمی‌ها و مجروحان» تبدیل شده‌ است.

وزارت بهداشت فلسطین توضیح داد که نسل‌کشی انجام شده توسط رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) منجر به «فاجعه انسانی و بهداشتی بی‌سابقه‌» و افزایش سرسام‌آور تعداد مجروحان، به ویژه قطع عضو مضاعف و روش‌های پیچیده نجات اندام شده است.

براساس این بیانیه، هدف قرار دادن مستقیم مراکز درمانی از سوی رژیم اسرائیل منجر به تعطیلی اکثر مراکز توانبخشی تخصصی شده و هزاران بیمار و مجروح اکنون با خطر عوارض وخیم سلامتی روبرو هستند.

وزارت بهداشت فلسطین این وضعیت را به علت کمبود شدید لوازم پزشکی، دستگاه‌های پروتز و اندام‌های مصنوعی و محدودیت‌های سفر بیماران به خارج از نوار غزه برای درمان دانست و از سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های سازمان ملل خواست تا «فوراً هماهنگی و مداخله» کرده و ورود تجهیزات، لوازم پزشکی و اندام‌های مصنوعی را تسهیل کنند.

وزارت بهداشت فلسطین همچنین بر لزوم بازگشایی گذرگاه‌های نوار غزه برای تسهیل سفر موارد بحرانی که نیاز به مراکز توانبخشی پیشرفته و کاشت اندام‌های مصنوعی پیشرفته دارند، تأکید کرد.

این وزارتخانه از کارکنان فیزیوتراپی و توانبخشی در نوار غزه تقدیر و تاکید کرد که آنها با وجود شرایط دشوار به کار خود ادامه داده‌اند و تأمین نیازها و حمایت از ادامه کار آنها یک «ضرورت اخلاقی و بشردوستانه» است.

براساس داده‌های وزارت بهداشت فلسطین، حملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل به غزه منجر به شهادت ۷۳ هزار و ۴۷۰ فلسطینی و زخمی شدن ۱۷۴ هزار و ۵۴۰ نفر دیگر شده است، در حالی که تعدادی از قربانیان همچنان در زیر آوار هستند.

برچسب ها: غزه ، جنگ غزه ، اسرائیل 
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

فرصت‌های ایستادن با شرق

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

لولو‌های سرخرمن جنگ

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

بدون شرح

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

عقب نشینی به سبک ترامپ

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار