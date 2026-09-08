۵ هزار بیمار قطع عضو در نوار غزه

جوان آنلاین: در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین به مناسبت روز جهانی فیزیوتراپی که هر ساله در ۸ سپتامبر برگزار میشود، آمده است: بر اثر جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، ۳۰۰ مورد آسیب عصبی و نخاعی در این منطقه ثبت شده و با این وضعیت، ارایه خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی از «یک گزینه صرفاً مکمل به یک راه نجات حیاتی» تبدیل شده است.
این وزارتخانه افزود: این خدمات توانبخشی به «خط مقدم دفاع در جلوگیری از بروز معلولیتهای دائمی در میان هزاران نفر از زخمیها و مجروحان» تبدیل شده است.
وزارت بهداشت فلسطین توضیح داد که نسلکشی انجام شده توسط رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) منجر به «فاجعه انسانی و بهداشتی بیسابقه» و افزایش سرسامآور تعداد مجروحان، به ویژه قطع عضو مضاعف و روشهای پیچیده نجات اندام شده است.
براساس این بیانیه، هدف قرار دادن مستقیم مراکز درمانی از سوی رژیم اسرائیل منجر به تعطیلی اکثر مراکز توانبخشی تخصصی شده و هزاران بیمار و مجروح اکنون با خطر عوارض وخیم سلامتی روبرو هستند.
وزارت بهداشت فلسطین این وضعیت را به علت کمبود شدید لوازم پزشکی، دستگاههای پروتز و اندامهای مصنوعی و محدودیتهای سفر بیماران به خارج از نوار غزه برای درمان دانست و از سازمانهای بینالمللی و آژانسهای سازمان ملل خواست تا «فوراً هماهنگی و مداخله» کرده و ورود تجهیزات، لوازم پزشکی و اندامهای مصنوعی را تسهیل کنند.
وزارت بهداشت فلسطین همچنین بر لزوم بازگشایی گذرگاههای نوار غزه برای تسهیل سفر موارد بحرانی که نیاز به مراکز توانبخشی پیشرفته و کاشت اندامهای مصنوعی پیشرفته دارند، تأکید کرد.
این وزارتخانه از کارکنان فیزیوتراپی و توانبخشی در نوار غزه تقدیر و تاکید کرد که آنها با وجود شرایط دشوار به کار خود ادامه دادهاند و تأمین نیازها و حمایت از ادامه کار آنها یک «ضرورت اخلاقی و بشردوستانه» است.
براساس دادههای وزارت بهداشت فلسطین، حملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل به غزه منجر به شهادت ۷۳ هزار و ۴۷۰ فلسطینی و زخمی شدن ۱۷۴ هزار و ۵۴۰ نفر دیگر شده است، در حالی که تعدادی از قربانیان همچنان در زیر آوار هستند.