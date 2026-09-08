جنگ، اقتصاد عربستان را تحت تأثیر قرار داد

جوان آنلاین: با تشدید جنگ و تنشهای نظامی در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا، اقتصاد عربستان با فشارهای فزایندهای مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، در همین رابطه اداره کل آمار عربستان امروز (سهشنبه) گزارش داد که تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سه ماهه دوم سال ۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
این موسسه عربستانی در ادامه گزارش خود علت این افول را کاهش ۲۴.۸ درصدی فعالیتهای نفتی به دلیل تنشها در منطقه دانست.
فعالیتهای نفتی عربستان به صورت مستقیم تحت تاثیر اختلالات عرضه و تهدیدها علیه تاسیسات انرژی در منطقه و به ویژه ازسرگیری حملات یمن و محاصره دریایی ریاض قرار گرفتهاند.
پیشتر شبکه خبری بلومبرگ فاش کرد که عربستان به دلیل افزایش هزینههای ناشی از جنگ منطقهای از جمله مخارج نظامی و امنیتی، اختلال در صادرات نفت و فشار بر بودجه و منابع مالی ریاض، مذاکرات اولیهای را برای دریافت وامی به مبلغ دستکم هشت میلیارد دلار آغاز کرده است.
به گزارش بلومبرگ، بدهی عمومی عربستان تا پایان ژوئن به ۱.۶۸۵ تریلیون ریال، معادل حدود ۴۴۹.۳ میلیارد دلار، افزایش یافت، در حالی که این رقم در ابتدای سال ۱.۵۱۹ تریلیون ریال بود. از این میزان، حدود ۱.۰۶ تریلیون ریال بدهی داخلی و حدود ۶۲۴.۹ میلیارد ریال بدهی خارجی بوده است.