دیدار وزرای خارجه روسیه و عربستان درباره ایران و تنگه هرمز

لاوروف و وزیر خارجه عربستان در مسکو درباره ایران و تنگه هرمز گفت‌وگو می‌کنند.

جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در مسکو با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان دیدار و درباره تحولات منطقه و جنگ جاری آمریکا و ایران گفت‌وگو خواهد کرد.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش تاس، دو طرف قرار است پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بر مخالفت خود با بازگشت تنش و تشدید درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس تأکید کنند. همچنین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز در شرایط ادامه درگیری میان آمریکا و ایران از محورهای اصلی مذاکرات خواهد بود.

این دیدار در حالی انجام می‌شود که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در روزهای اخیر کاهش یافته و نگرانی‌ها درباره اختلال طولانی‌مدت در کشتیرانی و بازار انرژی افزایش یافته است.