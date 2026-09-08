جهش مجدد قیمت گاز در اروپا؛ ثبت رکورد جدید طی ۳ سال گذشته

جوان آنلاین: قیمت گاز در اروپا با ثبت یک جهش ۲.۳ درصدی به ۷۵ یورو به ازای هر مگاوات ساعت برای نخستین بار از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون رسید.

به گزارش مهر، یک هفته قبل گزارش شده بود قیمت گاز طبیعی اروپا به‌ویژه قراردادهای شاخص هلندی TTF، به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه و تشدید درگیری‌های خاورمیانه افزایش یافته و به محدوده بالای ۷۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسیده است.

این افزایش قیمت همچنین موجب رشد تورم منطقه یورو شده؛ تورم در اوت به ۳.۳ درصد رسید که بالاترین سطح در سه سال اخیر است.

بر اساس برآورد اولیه یورواستات، تورم منطقه یورو در اوت ۲۰۲۶ از ۲.۹ درصد در ژوئیه به ۳.۳ درصد افزایش یافت.