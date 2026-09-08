جوان آنلاین: سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه امروز (سهشنبه ۱۷ شهریورماه) مجلس، در پاسخ به سؤال ملی علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز در مجلس درخصوص عدم آنتندهی تلفن همراه و عدم توسعه تلفن ثابت روستایی و گرانی روزافزون بستههای اینترنتی، ابتدا گزارشی از اقداماتی که در مجموعه وزارت ارتباطات کشور ارائه کرد و گفت: ما در دولت چهاردهم مفتخریم که تعداد ۳۶۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در دوساله دولت چهاردهم تحت پوشش ارتباط با کیفیت قرار گرفته است، به این معنا که عملاً پوشش ارتباطی با کیفیت مناسب با امکان بهرهمندی و استفاده از ظرفیتهای خدمات، آموزش، سلامت، بهداشت و پرداخت در روستاهای ما از ۷۳ درصد در ابتدای دولت چهاردهم به ۸۲ درصد رسیده است، که رشد ۹ درصدی این حوزه را نشان میدهد.
کاهش ۳۰ درصدی درآمد در حوزه سیار و ۵۰ درصدی در حوزه ثابت با قطعی اینترنت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به فراز و نشیبهای زیاد کشور در دولت چهاردهم و وقوع ۲ جنگ تحمیلی، گفت: با توجه به شرایط حاکم بر کشور و قطعی اینترنتی که اتفاق افتاد، طبیعتاً درآمد بخش ارتباطی ما، چه در بحث سیار و چه در بحث ثابت، با افت قابل ملاحظهای مواجه شد و ۳۰ درصد در حوزه سیار و ۵۰ درصد در حوزه ثابت افت درآمد داشتیم؛ که بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه هفت درصد از درآمد اپراتورها و کاربران سیار را برای توسعه پوشش روستایی اختصاص میدهیم؛ بنابراین دولت چهاردهم برای تامین منابع با چالشهای اینچنینی مواجه بود.
هاشمی با اشاره به چالشها و مشکلات جدی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بحث تخصیص ارز و تأمین تجهیزات در شرایط حاضر کشور و در این دوره مواجه بوده است؛ ادامه داد: ۷۰ درصد تجهیزات مخابراتی ما ارزبری دارند که درصد قابل توجه و نکته حائز اهمیتی است؛ اما با وجود همه این اتفاقاتی که افتاده است؛ مجموعه خانواده ارتباطات کشور از کار ننشسته است و همین دیروز توفیق داشتیم بزرگترین افتتاح ارتباطی کشور را در همین شرایط رقم بزنیم؛ این به این معناست که همکاران ما در خانواده ارتباطات و در وزارت ارتباطات متوقف بر شرایط حاکم بر کشور نبودند.
در شرایط جنگ رمضان ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور مورد اصابت دشمن قرار گرفت و تخریب شد
وی افزود: با وجود اینکه در شرایط جنگ رمضان ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور مورد اصابت دشمن قرار گرفته و تخریب شد، اما مردم در ارتباطات و در دریافت خدماتشان در سکوهای داخل با چالش جدی مواجه نشدند، که همه روایت حماسهای است که در سکوت در زیرمجموعه وزارت ارتباطات شکل گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به جنایت رژیم صهیونی و امریکایی در حمله به عروسی در منطقه کوهستک بهعنوان یک مصداق عملیاتی. گفت: در این جنایتی که اتفاق افتاد، ۱۶ روستا در مناطق پاییندست هم ارتباطشان و هم بستری که برای استفاده از اینترنت نیاز داشتند، را از دست دادند و طبیعتاً در این شرایط باید زمان میبرد تا ارتباطات به شرایط نرمال برگردد، اما با توان و تلاش و پایمردی همکاران ما در خانواده ارتباطات کشور و با وجود تخریب کامل مرکز ارتباطی آنجا، صرفاً ۳ ساعت زمان برد و این یعنی اینکه همکاران ما انصافاً در این دوران جانفشانی کردند که ارتباطات کشور ما خاموش نشود.
هاشمی در ادامه با اشاره به موضوع افزایش تعرفهها که در سوال نماینده سوالکننده هم عنوان شده، گفت: ما یک تکلیف برنامهای داریم و ذیل بند ه ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت در وزارت ارتباطات که مکلفیم که عملاً تعرفه حق و اشتراک و آبنوان مخابرات ایران را مشخص بکنیم. در اجرای این تعهد و این تکلیف قانونی، آبنوان مخابراتی طی فرایند قانونی یعنی با تصویب شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده است؛ بنابراین اولاً تکلیف برنامهای بوده است و ثانیاً فرایند بهصورت کامل و دقیق طی شده است.
وی ادامه داد: در مجموعه خدماتی که در حوزه ارتباطات در حال ارائه به مردم هستیم، طی پنج سال گذشته رشد تعرفه زیر ۸۰ درصد بوده است. آن هم در حالی که حوزه ارتباطات هم حوزه خدمترسان است و طبیعتاً هزینههای خاص خود از جمله هزینههای ارزی و مصرف برق و انرژی دارد و هم با توجه به اینکه در حوزه ارتباطات عمده خدمات برعهده بخش خصوصی قرار گرفته است، هزینه پرداختها به نیروی انسانی اعم از جذب، نگهداشت و ارائه تشویقی به همکاران، همه مشمول افزایش شده است.
وی با تأکید مجدد بر رشد ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصدی تعرفهها در گروههای مختلف کالا و خدمات طبق شاخص قیمت مصرف کننده طی پنج سال اخیر، گفت: این عدد در وزارت ارتباطات و در حوزه ارتباطی کشور زیر ۸۰ درصد است که به تفکیک در حوزه ثابت و سیار هم قابل ارائه است؛ لذ ادعای روزافزون تعرفههای اینترنتی منطبق بر واقعیت نیست و همکاران ما در سازمان تنظیم مقررات هم به صورت جدی این موضوع را در دستور کار دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سوال نماینده سوالکننده در بحث آزادراه تبریز هم عنوان کرد: واقعیتی که وجود دارد این است که ما ابلاغیههای لازم را با توجه به مطالعات میدانی که انجام شده، به اپراتور همراه اول اعلام کردیم؛ اگرچه در بحث تامین تجهیزات وارداتی همچنان مسائل و مشکلاتی داریم، اما به محض اینکه تامین برق در این مسیر انجام شود، در اسرع وقت عملیاتی خواهد شد.