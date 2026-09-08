خودکشی یک نظامی صهیونیست دیگر در جنوب فلسطین اشغالی

جوان آنلاین: وبگاه عبری «حدشوت بزمان» گزارش داد یک نظامی صهیونیست امروز (سهشنبه) در یک پایگاه نظامی در جنوب فلسطین اشغالی اقدام به خودکشی کرده است.
به گزارش ایسنا، منابع عبری همچنین گزارش دادند جسد این نظامی صهیونیست در نزدیکی یک پایگاه نظامی در کریات گات پیدا شده و بررسیهای اولیه نشان میدهد مرگ وی بر اثر خودکشی بوده است.
جزئیات بیشتری درباره هویت این نظامی منتشر نشده است.
روزنامه عبری هاآرتص پیشتر نوشت از آغاز سال میلادی ۲۰۲۶ دستکم ۱۸ نظامی صهیونیست خودکشی کردهاند. دادهها نشاندهنده افزایش تعداد خودکشیها در نهاد امنیتی است. این پدیدهای است که با آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است.
رسانههای رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر بارها گزارش دادهاند که افزایش موارد خودکشی در میان نظامیان، با پیامدهای روانی جنگ علیه نوار غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، ارتباط دارد.