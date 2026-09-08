بارش رگباری و رعدوبرق در ارتفاعات شمال تهران در راه است

تهران- اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی از وقوع بارش باران، رگبار و رعدوبرق و تندبادهای موقتی در ارتفاعات شمال و شمال‌غرب استان خبر داد.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران، با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۸ اعلام کرد: از بعدازظهر امروز تا اواخر وقت سه‌شنبه، ناپایداری‌های جوی و رطوبت سامانه بارشی در ارتفاعات شمال و شمال‌غرب استان تقویت می‌شود.

به گزارش مهر، بر اساس این هشدار، ارتفاعات میگون، شمال لواسان و شمیرانات، به‌ویژه مناطق کوهستانی، تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و در این مناطق مه، بارش باران، رگبار و رعدوبرق، تندبادهای موقتی و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی شده است.

این شرایط می‌تواند موجب لغزندگی معابر و جاده‌ها، کاهش دید به دلیل مه و کاهش ناگهانی دمای هوا به‌طور محلی بین پنج تا هشت درجه سلسیوس شود و در ارتفاعات بالادست نیز احتمال رگبار برف، به‌ویژه در قله‌ها، وجود دارد.

همچنین احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، سیلاب موقتی و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد و در برخی نقاط رودخانه‌های محلی احتمال طغیان و همراه شدن جریان آب با گل‌ولای پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتمال وقوع صاعقه، بارش تگرگ، سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و محدودیت یا انسداد موقت برخی راه‌ها هشدار داده است.

بر اساس این هشدار، احتمال وقوع توفان گردوخاک در بخش‌هایی از غرب استان، شکستن درختان کهنسال و فرسوده و سازه‌های موقت و مرتفع و همچنین خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی نیز وجود دارد.

هواشناسی استان تهران از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه تردد از گردنه‌ها و مناطق کوهستانی، خودداری کنند و از تردد، توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و روددره‌ها بپرهیزند.

همچنین پرهیز از طبیعت‌گردی و کوهنوردی، جابه‌جا نکردن عشایر و چرای دام در فضای باز و مناطق کوهستانی، خودداری از انجام امور عمرانی و محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی توصیه شده است.

بر اساس توصیه هواشناسی، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، راهداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز باید برای مواجهه با آثار این سامانه جوی آمادگی لازم را داشته باشند و دهانه پل‌ها، کانال‌ها و آبراه‌ها را باز نگه دارند.