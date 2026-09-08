یک نظرسنجی جدید از تشدید نارضایتی و نگرانی در سرزمین‌های اشغالی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به ۴۰ درصد مردان اسرائیلی گفته‌اند شرایط زندگی آنها را به فکر مهاجرت انداخته است.

جوان آنلاین: نظرسنجی مؤسسه «شیلوف» از ۵۰۲ اسرائیلی نشان می‌دهد از هر ۱۰ مرد اسرائیلی، چهار نفر به فکر ترک سرزمین‌های اشغالی هستند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۳۸.۳ درصد مردان اسرائیلی گفته‌اند تا حد زیاد یا بسیار زیاد به مهاجرت فکر می‌کنند. این رقم در میان زنان ۲۴.۱ درصد اعلام شده است.

همچنین ۳۱.۳ درصد کل شرکت‌کنندگان گفته‌اند شرایط زندگی در سرزمین های اشغالی تا حد زیاد یا بسیار زیاد آنها را به فکر مهاجرت می‌اندازد.

فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه زندگی و مسکن، پیامدهای جنگ، ناامنی، خدمت وظیفه طولانی نیروهای ذخیره و تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در این نظرسنجی مورد اشاره قرار گرفته است.

انتشار این نظرسنجی در حالی صورت می‌گیرد که در پی آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و تشدید تنش‌ها، روند مهاجرت از سرزمین‌های اشغالی نیز شتاب گرفته است.

بر اساس آمار رسمی ارائه‌شده در کنست(پارلمان)، شمار اسرائیلی‌هایی که در سال ۲۰۲۳ برای دوره‌های طولانی از سرزمین‌های اشغالی خارج شدند به ۸۲ هزار و ۸۰۰ نفر رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۹ هزار و ۴۰۰ نفر بود. در سال ۲۰۲۴ نیز حدود ۶۹ هزار و ۵۰۰ نفر مهاجرت کردند.

در سال ۲۰۲۵ شمار افراد خارج شده از فلسطین اشغالی به حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ نفر رسید، در حالی که تنها حدود ۱۹ هزار نفر بازگشتند.