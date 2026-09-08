کد خبر: 1378308
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

۴۰ درصد مردان اسرائیلی به مهاجرت فکر می‌کنند

مهاجرت یک نظرسنجی جدید از تشدید نارضایتی و نگرانی در سرزمین‌های اشغالی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به ۴۰ درصد مردان اسرائیلی گفته‌اند شرایط زندگی آنها را به فکر مهاجرت انداخته است.

جوان آنلاین: نظرسنجی مؤسسه «شیلوف» از ۵۰۲ اسرائیلی نشان می‌دهد از هر ۱۰ مرد اسرائیلی، چهار نفر به فکر ترک سرزمین‌های اشغالی هستند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۳۸.۳ درصد مردان اسرائیلی گفته‌اند تا حد زیاد یا بسیار زیاد به مهاجرت فکر می‌کنند. این رقم در میان زنان ۲۴.۱ درصد اعلام شده است.

همچنین ۳۱.۳ درصد کل شرکت‌کنندگان گفته‌اند شرایط زندگی در سرزمین های اشغالی تا حد زیاد یا بسیار زیاد آنها را به فکر مهاجرت می‌اندازد.

فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه زندگی و مسکن، پیامدهای جنگ، ناامنی، خدمت وظیفه طولانی نیروهای ذخیره و تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در این نظرسنجی مورد اشاره قرار گرفته است.

انتشار این نظرسنجی در حالی صورت می‌گیرد که در پی آغاز نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و تشدید تنش‌ها، روند مهاجرت از سرزمین‌های اشغالی نیز شتاب گرفته است.

بر اساس آمار رسمی ارائه‌شده در کنست(پارلمان)، شمار اسرائیلی‌هایی که در سال ۲۰۲۳ برای دوره‌های طولانی از سرزمین‌های اشغالی خارج شدند به ۸۲ هزار و ۸۰۰ نفر رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۹ هزار و ۴۰۰ نفر بود. در سال ۲۰۲۴ نیز حدود ۶۹ هزار و ۵۰۰ نفر مهاجرت کردند.

در سال ۲۰۲۵ شمار افراد خارج شده از فلسطین اشغالی به حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ نفر رسید، در حالی که تنها حدود ۱۹ هزار نفر بازگشتند.

برچسب ها: مهاجرت ، اسرائیل ، جنگ غزه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

فرصت‌های ایستادن با شرق

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

لولو‌های سرخرمن جنگ

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

بدون شرح

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

عقب نشینی به سبک ترامپ

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار