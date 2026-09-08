جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین «حسین طائب» رئیس سازمان بسیج مستضعفین، امروز (سهشنبه) در مراسم تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج اساتید، اظهار داشت: در روند تحولات و تغییرات در ۲۵۰ سالگی عمر آمریکا، تحولی در نظم جهانی شکل گرفت.
حجتالاسلام طائب افزود: برآورد آمریکاییها در آغاز قرن بیست و یکم این بود که در ۲۵۰ سالگی حکومتشان، جشن کدخدایی آمریکا و دهکده ارتباطات جهانی را برگزار کنند؛ اما از سال ۲۰۲۰ به بعد، تحولات به گونهای پیش رفت که علیرغم اینکه آمریکاییها جنگ را در دستور کار داشتند، ناگزیر به سمت جنگ نظامی حرکت کردند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ریشههای این تغییر مسیر گفت: یکی از محورهایی که آمریکاییها از ابتدا در منشور استقلال از انگلیس مطرح کردند، علم بود. آنان به دنبال این بودند که انحصار علم را در دست خود بگیرند و همه دنیا را از نظر علمی به آمریکا وابسته کنند تا تولید ثروت در جهان در اختیار آنان باشد.
وی تصریح کرد: آمریکاییها در این مسیر موفق شدند تصرف علمی در جهان انجام دهند؛ اما در نهایت به جایی رسیدند که نتوانستند صبر کنند. دوگانگیهای بهوجودآمده در داخل آمریکا، آنان را مجبور به حرکت به سمت جنگ نظامی کرد.