وزیر امور خارجه کوبا محاصره آمریکا علیه کشورش را نوعی «نسل‌کشی خاموش» علیه مردم این جزیره دانست و تأکید کرد واشنگتن با هدف اعمال مجازات جمعی و به زانو درآوردن انقلاب کوبا، این سیاست را به‌صورت حساب‌شده دنبال می‌کند.

جوان آنلاین: برونو رودریگس، وزیر امور خارجه کوبا در نشستی با خبرنگاران داخلی و خارجی مستقر در هاوانا، گزارشی از خسارات ناشی از سیاست محاصره آمریکا ارائه کرد و این سیاست را «جنایتکارانه» خواند.

وی گفت محاصره آمریکا علیه کوبا، از جمله محاصره شدید انرژی، در چارچوب طرحی کاملاً حساب‌شده برای اعمال «مجازات جمعی» علیه مردم این کشور و با هدف شوم به زانو درآوردن انقلاب کوبا دنبال می‌شود.

رودریگس با تشریح ابعاد مختلف این محاصره اظهار داشت که علاوه بر اعمال محدودیت‌های شدید در حوزه انرژی، کشتی‌های حامل اقلام ضروری مورد نیاز کوبا نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی در همین زمینه به توقیف بیش از هفت هزار کانتینر در خارج از کوبا اشاره کرد و گفت بخش عمده این کانتینرها حاوی مواد غذایی، داروها، تجهیزات پزشکی و ملزومات بیمارستانی هستند.

وزیر امور خارجه کوبا افزود در شرایطی که این کشور حوزه کارائیب تلاش می‌کند الگوی انرژی خود را متحول کند، ایالات متحده واردات سامانه‌های فتوولتائیک به کوبا را که برای تأمین انرژی مراکز بیمارستانی و خدمات اساسی این کشور در نظر گرفته شده‌اند، نیز تحت فشار قرار داده است.

رودریگس با اشاره به پیامدهای این وضعیت بر نظام سلامت کوبا گفت داده‌ها نشان می‌دهد نرخ مرگ‌ومیر نوزادان از چهار مورد به ازای هر هزار تولد زنده در سال ۲۰۱۸ به ۹.۹ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: اینها کودکان هستند، نه اعداد؛ اینها مرگ‌هایی هستند که نباید اتفاق بیفتند، زیرا کوبا از برخورداری از نظام بهداشت عمومی مستحکم و کارآمد خود محروم شده است.

وزیر امور خارجه کوبا همچنین گفت پیامدهای مجازات جمعی آمریکا تنها به حوزه سلامت محدود نمی‌شود و هزاران شهروند کوبایی هر روز برای رسیدن به محل کار خود با مشکل نبود وسایل حمل‌ونقل عمومی مواجه هستند؛ زیرا ناوگان حمل‌ونقل این کشور به دلیل کمبود سوخت عملاً از حرکت بازایستاده است.

رودریگس در ادامه، اظهار داشت: همان احساس بی‌رحمانه و روحیه ویرانگر در پس نسل‌کشی‌ای قرار دارد که در غزه در حال وقوع است. در کوبا این نسل‌کشی خاموش است، بدون بمب، اما آن هم می‌کشد.

وی با اشاره به افزایش آگاهی و شناخت افکار عمومی جهان نسبت به پیامدهای محاصره کوبا افزود که در سطح بین‌المللی، شناخت فزاینده‌ای نسبت به این «سوءاستفاده» شکل گرفته و درخواست‌ها برای پایان فوری آن نیز رو به افزایش است.

رودریگس گفت این موضوع در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر آینده، همزمان با بررسی دوباره مسئله محاصره کوبا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نمود خواهد یافت.

وزیر امور خارجه کوبا در عین حال تأکید کرد که هاوانا با وجود فشارهای آمریکا نسبت به حمایت جامعه جهانی از پایان محاصره اطمینان دارد.

وی گفت: با وجود فشار و ارعاب فوق‌العاده دولت ایالات متحده، وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک آن بر کشورهای عضو، مردم ما به حمایت گسترده و قاطع جهان اطمینان دارند.

رودریگس در همین روز، در حضور اعضای هیأت دیپلماتیک مستقر در هاوانا و خبرنگاران داخلی و خارجی، گزارش مربوط به خسارات ناشی از محاصره آمریکا علیه کشورش را ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، میزان خسارات ناشی از سیاست محاصره واشنگتن علیه کوبا در فاصله اول مارس ۲۰۲۵ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، بر مبنای قیمت‌های جاری، به ۸ میلیارد و ۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار رسیده است.