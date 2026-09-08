جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: ملت ما طی ۱۲ سال در معرض تجاوز و محاصره از سوی دشمن سعودی بوده و تنها طی سه روز ۱۲۱ حمله هوایی علیه یمن انجام شده است.
به گزارش مهر، وی در ادامه افزود: حملات عربستان از پایگاههای ملک خالد و فهد انجام میشده و استانهای مارب، البیضا و الحدیده و الجوف را هدف قرار داده است.
یحیی سریع ادامه داد: دشمن سعودی جنایات دیگری نیز در الجوف مرتکب شد که بر اثر آن تعداد زیادی از زندانیان و افراد ملاقات کننده از جمله زنان و کودکان قربانی شدند.
وی بیان کرد: نیروهای مسلح یمن نیز در واکنش به این جنایات یک عملیات نظامی منحصر به فرد و گسترده علیه شرکت آرامکو در ابها، نجران، جیزان و شهر اقتصادی و پایگاه خمیس مشیط انجام دادند.
سریع تصریح کرد: این عملیات گسترده با استفاده از دهها موشک بالستیک و پهپاد به صورت موفقیت آمیزی انجام شد. ما مسئولیت گسترش دامنه تنشها را متوجه دشمن سعودی میدانیم و هرگز در وارد آوردن ضربات شدیدتر و گستردهتر به دشمن تردید نخواهیم کرد. عملیات ما علیه عمق عربستان و تثبیت معادله محاصره در برابر محاصره تا زمان توقف تجاوزات و لغو محاصره ادامه خواهد داشت.