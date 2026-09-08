در پی آتش‌سوزی‌های گسترده و بی‌سابقه تابستان امسال در فرانسه و تشدید انتقادات در مورد کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی، اتحادیه‌های آتش‌نشانان از امروز (سه‌شنبه)، اعتصاب سراسری خود را آغاز کردند.

جوان آنلاین: اتحادیه‌های آتش‌نشانان فرانسه اعلام کرده‌اند این اعتصاب تا ۲۸ مهر (۲۰ اکتبر) ادامه خواهد داشت و هدف از آن، اعتراض به نبود اقدامات عملی برای تقویت خدمات آتش‌نشانی و امداد و نجات استانی (SDIS) و مطالبه افزایش امکانات و استخدام نیروهای جدید است.

این اعتراضات در حالی آغاز شده است که آتش‌سوزی‌های تابستان امسال ابعاد کم‌سابقه‌ای داشته و حدود ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی فرانسه در آتش سوخته است. بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۲۵۰ هزار آتش‌نشان در جریان عملیات مهار این حریق‌ها بسیج شدند.

سباستین بوویه (Sébastien Bouvier) ، مسئول مأموریت اتحادیه CFDT در سازمان‌های آتش‌نشانی و امداد و نجات شهرستانی، با اشاره به شرایط دشوار نیروهای آتش‌نشانی گفت: نارضایتی عمومی است. متأسفانه چهار نفر جان خود را از دست داده‌اند و از حدود یک هزار و ۸۰۰ آتش‌نشانی که در عملیات مشارکت داشتند، بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شده‌اند؛ بیش از ۵۰ نفر نیز به دلیل استنشاق مونوکسید کربن دچار مسمومیت شده‌اند.

در اوج عملیات اطفای حریق در منطقه ژیروند، سه هزار و ۳۰۰ آتش‌نشان برای مهار آتش بسیج شدند و شمار قابل توجهی از نیروها از مناطق دیگر فرانسه به این منطقه اعزام شدند.

اتحادیه‌های آتش‌نشانان معتقدند کمبود منابع مالی و تجهیزات، فشار مضاعفی بر نیروهای عملیاتی وارد کرده و موجب فرسودگی آنها شده است.

بوویه با انتقاد از وضعیت تأمین مالی سازمان‌های آتش‌نشانی گفت: مساله امروز، تأمین مالی خدمات امدادی استانی است، زیرا بیشتر این سازمان‌ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند اما از حمایت کافی دولت برخوردار نیستند.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی و احتمال افزایش آتش‌سوزی‌ها در سال‌های آینده، بر ضرورت بهبود شرایط کاری و ایمنی آتش‌نشانان تأکید کرد.

اتحادیه‌های آتش‌نشانی امیدوارند این اعتراضات، دولت فرانسه را وادار کند سلامت و ایمنی نیروهای آتش‌نشان را در اولویت ملی قرار دهد. آنها همچنین خواستار استخدام ۲۱ هزار آتش‌نشان حرفه‌ای جدید هستند.

قرار است امروز در ساعت ۱۱ به وقت محلی، نخستین بخش‌های پیش‌نویس قانون موسوم به «نوسازی امنیت و امداد غیرنظامی» در وزارت کشور فرانسه به نمایندگان اتحادیه‌ها ارائه شود.

اعتصاب آتش‌نشانان تا ۲۸ مهر ادامه خواهد داشت؛ تاریخی که بررسی لایحه بودجه فرانسه نیز آغاز می‌شود و انتظار می‌رود تدابیر جدیدی درباره وضعیت آتش‌نشانان در آن گنجانده شود.

در همین حال، اتحادیه‌های آتش‌نشانان اعلام کرده‌اند که در ادامه این حرکت اعتراضی، روز ۷ مهر تظاهراتی در پاریس برگزار خواهند کرد.