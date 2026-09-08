در بحبوحه تشدید رقابت‌های انتخاباتی در سرزمین‌های اشغالی و افزایش فشار مخالفان بر نخست وزیر اسرائیل درباره مسئولیت شکست امنیتی هفتم اکتبر، روزنامه هاآرتص نوشت، «بنیامین نتانیاهو» پیش از عملیات از امارات درباره یک «غافلگیری بزرگ» هشدار دریافت کرده بود.

جوان آنلاین: هاآرتص در این گزارش که به یکی از تازه‌ترین افشاگری‌ها درباره عملکرد نتانیاهو پیش از عملیات هفتم اکتبر «طوفان‌الاقصی» تبدیل شده، ادعا کرد که «محمد بن زاید» رئیس امارات، حدود ۱۰ روز پیش از این عملیات، از طریق یک تماس مستقیم با نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تحرکات و نیت‌های «یحیی السنوار»، رئیس وقت جنبش حماس در نوار غزه هشدار داده بود.

بر اساس این گزارش، ماجرا از اوایل سپتامبر۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) آغاز شد؛ زمانی که مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و حماس درباره آزادی شماری از اسرای اسرائیلی متوقف شد و سنوار برای مدتی از رصد دستگاه امنیتی این رژیم خارج شد.

هاآرتص به نقل از «شلومی الدار» روزنامه نگار صهیونیست افزود که سنوار در پیامی که از طریق یک فرد وابسته به جنبش فتح منتقل شد، هشدار داده بود که در صورت پیش نرفتن مذاکرات، «غافلگیری بزرگی» برای اسرائیل در نظر گرفته است.

بر اساس روایت منتشرشده، «رونن بار» رئیس اسبق سازمان امنیت داخلی (شاباک) در ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور۱۴۰۲) از هشدار سنوار مطلع شده و نتانیاهو را در جریان قرار داده است.

یک هفته بعد، محمد بن زاید نیز برای اطمینان از دریافت این هشدار، از طریق یک سامانه ارتباطی ویژه با نتانیاهو تماس گرفته و حدود ۴۵ دقیقه با وی گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در این تماس مدعی شده که رژیم صهیونیستی در غزه آمادگی دارد. او همچنین احتمال بروز مشکل را بیشتر در کرانه باختری ارزیابی کرده است.