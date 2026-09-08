محاصره، تحریم و جنگ نتوانست ملت ایران را از میدان خارج کند

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن در این مدت تلاش کرد با استفاده از فشار، تحریم، ایجاد مشکلات و جنگ، مردم را از صحنه خارج کند، اما ملت ایران ایستاد و در میدان ماند.

جوان آنلاین: سردار سرلشکر مصطفی ایزدی روز سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی افزود: آنچه قرآن کریم از بندگان خدا انتظار دارد، حرکت در مسیر قیام‌الله، تفکر، مجاهدت و تلاش برای رشد و تعالی انسان و جامعه است و رضایت خداوند باید در همه عرصه‌های زندگی و مجاهدت، محور عمل مؤمنان باشد.

وی با اشاره به مفهوم توحید در اندیشه اسلامی افزود: اسلام برای اعلای کلمه «لا الله الا الله» به بشریت عرضه شده و رسالت آن خارج کردن بندگان از بندگی غیرخدا و هدایت آنان به سوی عبادت خداوند است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش ولایت در پیمودن این مسیر گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش‌ها و ادامه مسیر انبیا و اولیای الهی است و در این مسیر، حرکت بدون ولایت امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه جهاد اکبر، جهاد افضل و جهاد کبیر از مفاهیم اساسی در مسیر تعالی انسان است، تصریح کرد: انسان باید در مسیر قیام‌لله به تفکر و خودسازی بپردازد؛ همان‌گونه که حضرت ابراهیم(ع) در مسیر حقیقت، خورشید و ماه را کنار گذاشت و جهت حرکت خود را به سوی خدای سبحان قرار داد.

رضایت خداوند باید محور همه مجاهدت‌ها باشد

سردار ایزدی اظهار کرد: در همه عرصه‌ها و مجاهدت‌ها باید رضایت حضرت دوست محور حرکت ما باشد و انسان مؤمن باید همه توان خود را در راه خداوند به کار گیرد.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در جهاد و مبارزه گفت: پیروزی در مسیر توحید و ولایت، نتیجه صدق در عمل و ایستادگی است و خداوند به کسانی که در راه او مجاهدت می‌کنند وعده داده است که راه پیروزی را پیش روی آنان قرار دهد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی نیز تحت رهبری فقیهی عادل، مجاهد و بصیر، این مسیر را طی کرده و در این راه شهدای بسیاری تقدیم شده‌اند.

سردار ایزدی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و دفاع مقدس گفت: با خضوع در برابر شهدای عزیز انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همه شهیدانی که در این مسیر جان خود را تقدیم کردند، باید اذعان کرد که آنان امروز ستارگان راهنمای ملت ایران هستند.

وی با اشاره به شهید سرلشکر پاسدار محمود کاوه افزود: این شهید بزرگوار را از نزدیک می‌شناختم. امام خمینی(ره) درباره او فرمودند که روزی شاگرد ما بود و امروز استاد ما شده است و شهید کاوه در عملیات کربلای ۲ با شناخت و آگاهی از مسیر شهادت، عاشورایی به دیدار معبود شتافت.

وی همچنین از شهید ناصر کاظمی، شهید احمد کاظمی، شهید حسن باقری و دیگر فرماندهان و شهدای سپاه و دفاع مقدس یاد کرد و ادامه داد: این شهدا الگوهای اخلاص، مجاهدت، شجاعت و معنویت هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جمله معروف امام خمینی(ره) درباره خرمشهر گفت: فتح خرمشهر فقط فتح خاک نبود، بلکه فتح ارزش‌ها بود و پیروزی‌های بزرگ ملت ایران در طول دفاع مقدس، نتیجه همین روحیه ایمان، اخلاص و ایستادگی بود.

جنگ تحمیلی، عزت و شرف ملت ایران را تثبیت کرد

وی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: امام خمینی(ره) بارها بر دفاع از تمامیت ارضی کشور تاکید داشتند و ملت ایران در جنگ تحمیلی نشان داد که برای دفاع از سرزمین، استقلال و عزت خود ایستادگی خواهد کرد.

سردار ایزدی افزود: امام خمینی(ره) فرمودند ما از عملکرد خود در جنگ پشیمان نیستیم و جنگ برای ملت ایران، جنگ عزت و شرف بود و ملت ایران در شرایطی که قدرت‌های بزرگ از مقابله با استکبار پرهیز داشتند، در برابر قدرت‌های جهانی ایستاد و هیمنه آنان را شکست.

وی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر گفت: دشمن به دنبال تجزیه ایران بود اما نتیجه اقدامات او افزایش اتحاد و انسجام ملت ایران شد. وحدت شیعه و سنی و حضور مردم در میدان، یکی از مهم‌ترین عوامل شکست نقشه‌های دشمن بوده است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه مکر و تدبیر دشمن در برابر اراده الهی محکوم به شکست است، ادامه داد: دشمن تلاش کرد نظام اسلامی را سرنگون کند اما در نهایت خود با مشکلات و بحران‌های متعدد مواجه شده است.

وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بیان کرد: دشمن در کنار فشار اقتصادی، جنگ رسانه‌ای، فعالیت عناصر ضدانقلاب و تلاش برای ایجاد آشوب داخلی را دنبال می‌کند اما ملت ایران تاکنون بارها این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

مردم مهم‌ترین عنصر قدرت جمهوری اسلامی هستند

سردار ایزدی در ادامه گفت: مردم مهم‌ترین عنصر قدرت جمهوری اسلامی هستند و هر فرد در هر جایگاه و منطقه‌ای می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند.

وی تصریح کرد: اگر کسی در روستا حضور دارد باید برای آبادانی و حل مشکلات روستا تلاش کند، اگر در محله‌ای زندگی می‌کند باید در کنار همسایگان و مردم باشد و به پرسش‌ها و مشکلات آنان پاسخ دهد و در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر نقش خود را ایفا کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: ما با مشکلات و فشارهایی مواجه هستیم و دشمن نیز تلاش می‌کند از این مشکلات برای ایجاد شکاف میان مردم و نظام استفاده کند بنابراین باید برای حل مشکلات مردم، افزایش انسجام ملی و تقویت سرمایه اجتماعی تلاش کنیم.

وی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان استان خراسان جنوبی اظهار کرد: اقداماتی که در زمینه خدمت‌رسانی و حل مشکلات مردم انجام شده، ارزشمند است و همه دستگاه‌ها باید برای تقویت این روند همکاری کنند.

دشمن از ایجاد ستون پنجم و اغتشاش داخلی ناامید نخواهد شد

سردار ایزدی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد آشوب و استفاده از عناصر داخلی گفت: دشمن تلاش می‌کند ستون پنجم خود را فعال کند و از ظرفیت برخی جریان‌ها و گروه‌های ضدانقلاب برای ایجاد ناامنی استفاده کند بنابراین هوشیاری مردم و مسئولان ضرورت دارد.

وی افزود: دشمن می‌داند که نور خدا خاموش‌شدنی نیست و انقلاب اسلامی با تکیه بر ایمان، مردم و ولایت مسیر خود را ادامه خواهد داد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت تقویت انسجام ملی گفت: دولت، مسئولان، علما، روحانیون، نیروهای مسلح و مردم باید در کنار یکدیگر برای حل مشکلات کشور و افزایش وحدت و همدلی حرکت کنند.

وی با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ اخیر اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از سپاه، ارتش، فراجا، نیروهای مرزبانی و بسیج، در میدان حضور دارند و با روحیه‌ای عاشورایی از کشور دفاع می‌کنند.

سردار ایزدی افزود: رزمندگان هوافضای سپاه، نیروی دریایی و زمینی سپاه و دیگر نیروهای مسلح در عملیات‌های اخیر با اخلاص و شجاعت عمل کردند و در این مسیر نیز شهدایی تقدیم شده‌اند.

وی بیان کرد: برخی رزمندگان هنگام انجام ماموریت می‌دانستند که ممکن است بازنگردند اما با ایمان و اخلاص به میدان رفتند و همین روحیه است که پیروزی‌های بزرگ را رقم می‌زند.

انقلاب اسلامی نشان داد نظام مبتنی بر ولایت فقیه توان ایستادگی دارد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن، ایران را در محاصره اقتصادی، سیاسی و امنیتی قرار داد، تحریم کرد، فشار اقتصادی وارد کرد، عناصر ضدانقلاب را فعال کرد و در داخل نیز به دنبال ایجاد اختلاف بود، اما مردم با ایستادگی خود نشان دادند که نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه از استحکام برخوردار است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول دهه‌های گذشته نشان داده است که با وجود فشارهای گسترده، توان ایستادگی و دفاع از استقلال و منافع ملی خود را دارد.

سردار ایزدی با اشاره به نقش راهبردی ایران در منطقه و اهمیت تنگه هرمز گفت: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های مهم راهبردی برخوردار است و اقتدار کشور در حوزه‌های مختلف، معادلات منطقه‌ای و حتی اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه دشمن در طول سال‌های گذشته راه‌های مختلفی را برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران آزموده است، عنوان کرد: دشمن بارها شکست خورده و امروز نیز باید با هوشیاری و آمادگی، مسیر پیروزمند انقلاب اسلامی را ادامه دهیم.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: دشمن در برابر ملت ایران، دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست ایجاد شکاف و اختلاف در داخل و دوم تضعیف توان دفاعی و قدرت منطقه‌ای کشور. مردم و مسئولان باید با هوشیاری این توطئه‌ها را خنثی کنند.

اخلاص و مجاهدت رمز استمرار انقلاب است

وی با اشاره به ویژگی‌های امام خمینی(ره) گفت: امام راحل بیش از نیم قرن مبارزه و زندگی خود را وقف اسلام و مردم کرد، در پی کسب ثروت و قدرت نبود و فرزندان و نزدیکان ایشان نیز وارد جریان‌های سیاسی و اقتصادی نشدند. اخلاص، مجاهدت، بصیرت و اشراف ایشان بر مسائل جهانی از ویژگی‌های برجسته آن شخصیت بی‌نظیر بود.

سردار ایزدی افزود: انقلاب اسلامی با همین روحیه اخلاص و مجاهدت به پیروزی رسید و امروز نیز برای ادامه این مسیر باید همین ویژگی‌ها را حفظ کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: انقلاب اسلامی حرکتی است که به تعبیر امام خمینی(ره)، مقدمه یک حرکت بزرگ در منطقه و جهان خواهد بود و این انقلاب باید مسیر خود را تا تحقق آرمان‌های الهی ادامه دهد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: پرچم «لا اله الا الله و محمد رسول‌الله» بر فراز جمهوری اسلامی برافراشته و ملت ایران نشان داده است که نظام مبتنی بر ولایت فقیه، با تکیه بر مردم، ایمان، وحدت و مجاهدت می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی ایستادگی کند.

وی با تاکید بر ضرورت ادامه مسیر شهدا گفت: راه شهدا، راه اخلاص، خدمتگزاری، معنویت، بصیرت و مجاهدت است و باید این شجره طیبه را با قوت ادامه دهیم.

سردار ایزدی همچنین با اشاره به تغییرات مدیریتی در مجموعه سپاه عنوان کرد: در سپاه همواره تلاش می‌شود بهترین نیروها برای خدمت به مردم انتخاب شوند و بر همین اساس، نیروهای باتجربه و توانمند برای مسئولیت‌های مختلف انتخاب می‌شوند.

وی بیان کرد: امیدواریم با همکاری مردم، مسئولان، علما و نیروهای انقلابی، حرکت خدمت‌رسانی و پیشرفت در استان شتاب بیشتری بگیرد و انقلاب اسلامی با مجاهدت ملت ایران، مسیر خود را تا تحقق وعده‌های الهی و ظهور حضرت حجت(عج) ادامه دهد.

در این آیین از خدمات سردار سید محمدرضا مهدوی فرمانده سابق سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی تجلیل و سردار ناصر بهروز به عنوان فرمانده جدید سپاه استان معرفی شد.