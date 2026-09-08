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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

عطوان: ایران با تغییر استراتژی جنگی، نام خود را در تاریخ ثبت کرد

عبدالباری عطوان یک تحلیلگر ارشد منطقه‌ای، با اشاره به اینکه ایران استراتژی خود را در جنگ با آمریکا تغییر داده؛ نوشت که تهران در روزهای اخیر با اقدامات بی‌سابقه خود نام خود را در تاریخ ثبت کرده است.

جوان آنلاین: عبدالباری عطوان تحلیلگر راهبردی مسائل منطقه‌ای در مقاله خود به تحولات روزهای اخیر تنش در منطقه پرداخته و درگیری‌های خاورمیانه را از دو منظر جنگ نفت‌کش‌ها میان آمریکا و ایران و پاسخ موشکی ایران در بمباران یک ناو هواپیمابر و دو ناوشکن آمریکایی و همچنین سکوت خفت بار آمریکا در برابر این اتفاق و عقب نشینی ترامپ از تهدیدات خود ، مورد توجه قرار داد.

به گزارش مهر، در این مقاله آمده است که مقامات ایران استراتژی جدیدی را جایگزین استراتژی قدیمی خود کرده‌اند. آنها استراتژی «خویشتن‌داری» و پاسخ‌های «محاسبه‌شده» و دقیق برای جلوگیری از تشدید تنش را کنار گذاشته و «پاسخ انتقام جویانه و بسیار سریع»، گسترش دایره جنگ و ورود موشک‌های دقیق جدید به میدان نبرد را در پیش گرفته‌اند که منجر به ایجاد شوک در طرف مقابل و در نتیجه عقب‌نشینی طرفین آمریکایی و صهیونیستی می‌شود.

وی به شاخص‌های متعددی از جمله تهدیدات مکرر مقامات ایرانی شامل سردار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و حشت آمریکایی‌ها از احتمال موشک باران پایگاه‌های آنها در اردن و مناطق دیگر منطقه اشاره کرده و نوشت که درست به دلیل همین استیصال بود که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از پناهگاه زیرزمینی خود، تهدید کرد که اگر ایران به سرزمین‌های اشغالی حمله کند، تل آویو حملاتی را انجام خواهد داد که تهران حتی تصورش را هم نمی‌تواند بکند.

عطوان می افزاید که سران سیاسی و فرماندهان نظامی جدید ایران از «حمله محتاطانه» به «حمله گسترده» تغییر موضع داده و از تمامی تسلیحات جدیدی که در رویارویی‌های گذشته استفاده نشده بود، بهره بردند. این امر برای تثبیت سیاست بازدارندگی بر پایه «پیش‌دستی در حمله فوری و سریع به اهداف دشمن» و عدم انتظار برای حملات دشمن است.

محمد باقر قالیباف، سیاست جدید بازدارندگی ایران را اینگونه خلاصه کرد که «در صورت هرگونه اختلال در صادرات نفت ایران، حتی یک قطره نفت از تنگه هرمز یا سایر نقاط عبور نخواهد کرد»؛ این به معنای ادامه بسته بودن تنگه‌های هرمز و باب‌المندب و ضربه زدن به چاه‌های نفت و شرکت‌های نفتی آمریکا در کل منطقه بعلاوه پایگاه‌های نظامی آن‌هاست.

تحلیلگر ارشد منطقه با اشاره به اینکه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای نفتی عربی و به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، در طول ۵ ماه گذشته حتی یک دلار از صادرات نفت و گاز خود به خزانه واریز نکرده اند، افزود که این امر منجر به کسری بودجه‌های مرگبار شده و آن‌ها را ناچار کرده یا به ذخایر مالی خود در بانک‌های غربی متکی شوند یا برای جبران کسری به وام‌های مالی روی بیاورند. همچنین اکثر این کشورها برای آمادگی در برابر طولانی شدن این جنگ، به مدیریت هزینه‌های داخلی و سیاست‌های ریاضتی روی آورده‌اند.

عطوان با اشاره به تهدیدات نتانیاهو علیه ایران با وجود شکست‌های مکرر در تغییر حاکمیت این کشور افزود که آنچه نتانیاهو نمی‌داند یا نادیده می‌گیرد، این است که اقدام به انجام حمله بزرگ علیه ایران می‌تواند منجر به زوال رژیم صهیونیستی در عرض چند ساعت شود.

وی افزود که عقب‌نشینی نتانیاهو از مشارکت آمریکا در تجاوز اخیر به ایران، ناشی از ترس از موشک‌های دقیق ایرانی و موشک‌های مقاومت در لبنان، یمن و عراق بود. او در دو سال گذشته سه بار تجاوز به ایران را آزموده و نتیجه آن، ویرانی چندین شهر در سرزمین‌های اشغالی از تل‌آویو بزرگ گرفته تا حیفا، دیمونا، ایلات و صفد بوده است. اما او اجازه انتشار تصاویر این ویرانی ها در رسانه ها را نمی دهد.

عطوان در پایان مقاله خود نوشت که این اسرائیل نیست که بیش از هر زمان دیگری قدرتمند شده است، بلکه ایران است که به عنوان نخستین کشوری که جرأت کرده به ناوهای هواپیمابر آمریکا -چه به صورت مستقیم و چه از طریق متحدانش- حمله کند، وارد تاریخ شده است.

برچسب ها: عبدالباری عطوان ، قدرت دفاعی ایران ، جنگ خاورمیانه
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