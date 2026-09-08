دفع پیشروی عناصر وابسته به عربستان در «الجوف» یمن/ دهها نفر کشته یا زخمی شدند

جوان آنلاین: «محمد الفرح» افزود: نیروهای مسلح یمن با چند فروند موشک بالستیک، مواضع پشتیبانی نیروهای تحت حمایت عربستان در الجوف را هدف قرار دادند.
وی افزود: در این حملات، تاسیسات و ادوات نظامی منهدم و در آتش سوخت و دهها خودروی نظامی از کار افتاد و دهها نفر از جمله فرماندهان یگانهای نظامی وابسته به عربستان نیز کشته یا زخمی شدند.
بنا بر اعلام خبرگزاری رسمی یمن «سبأ» در صنعا، نیروهای سعودی روز دوشنبه استانهای الجوف، البیضاء، مارب و تعز یمن را در حملات هوایی و با شلیک موشکهای کروز، هدف قرار دادند.
درگیریها میان نیروهای مسلح یمن و شبهنظامیان مورد حمایت عربستان در جبهههای غربی استان تعز و منطقه ساحل غربی یمن نیز ادامه دارد.
رسانههای عربی نیز در روزهای اخیر از تشدید درگیریها در جبهههای تعز و حملات متقابل در منطقه المخا خبر دادهاند.