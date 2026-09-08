دریافت وجه اجباری در مدارس دولتی ممنوع است

جوان آنلاین: مجید پارسا مدیرکل آموزشوپرورش استان تهران در نشست خبری حضور پیدا کرد و با تأکید بر ضرورت گفتگو برای رسیدن به نقطه مشترک درباره مسائل آموزش و پرورش گفت: برای رسیدن به فهم مشترک از مسائل، باید گفتگویی شکل بگیرد که در آن واقعیتهای موجود در مدارس و دیدگاههای مختلف مطرح شود.
به گزارش مهر، وی افزود: معتقدم خانم بوربور و تیم ایشان در منطقه، از منظر جایگاهی که در اداره کل دارند به مسائل نگاه میکنند و مدیر مدرسه نیز از زاویه دیگری مسائل را میبیند. اگر این دیدگاهها در کنار یکدیگر قرار نگیرند و درباره آنها گفتوگو نکنیم، به نقطه مشترک نخواهیم رسید.
پارسا با اشاره به ضرورت تقویت وحدت و همافزایی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: اگر رئیسجمهور را در فرمایشات مختلف دنبال کنید، همواره بر ضرورت تلاش برای ایجاد وحدت و رسیدن به نقطه مشترک تأکید دارند و این موضوع جز از مسیر گفتوگو محقق نمیشود.
وی ادامه داد: ممکن است از زاویه دید من، همه چیز مرتب و ایدهآل باشد، اما از نگاه مدیر مدرسه یا فرد دیگری، مسائل و اشکالات متعددی وجود داشته باشد؛ برای مثال ممکن است مدیر مدرسه برخورد مناسبی نداشته باشد، در گروههای آموزشی مسائل به خوبی دنبال نشود یا برخی اتفاقات در جای خود رقم نخورد. این تفاوت دیدگاه طبیعی است، چراکه افراد از زوایای مختلف و بر اساس تجربه و حضور خود در میدان به مسائل نگاه میکنند.
پارسا با بیان اینکه هدف از گفتوگو نباید به چالش کشیدن نظام تعلیم و تربیت باشد، گفت: ما اینجا هستیم تا با یکدیگر گفتوگو کنیم و به نقطه مشترک برسیم، نه اینکه آموزش و پرورش یا نظام تعلیم و تربیت را به چالش بکشیم.
وی افزود: از سوی دیگر، بنده هم اینجا نیستم که از روی تعصب از کارهای غلط، روالهای نادرست و فرآیندهای اشتباه دفاع کنم و بگویم چنین مسائلی وجود ندارد؛ چراکه با این رویکرد نیز قطعاً به نقطه اشتراک نخواهیم رسید.
پارسا با تأکید بر ضرورت استفاده از دیدگاههای میدانی اظهار کرد: باید از نقش حمایتی رسانهها و افرادی که مسائل را از نزدیک دنبال میکنند استفاده کنیم. افرادی مانند آقای سلیمانی که سابقه فعالیت رسانهای و معلمی دارند، با نگاه تیزبینانه مسائل را میبینند و میتوانند اشکالات موجود را به ما منتقل کنند تا نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
وی با اشاره به پیچیدگی فرآیندهای تعلیم و تربیت گفت: آموزش و پرورش یک دستگاه پیکری است و فرآیندهای تعلیم و تربیت، فرآیندهایی پیچیده و چندبعدی هستند؛ بنابراین بسیاری از مسائل این حوزه صرفاً با اقدامات درون آموزش و پرورش قابل حل نیست و باید از ظرفیت سایر نهادها و بخشهای مختلف نیز برای حل آنها استفاده کرد.
پارسا ادامه داد: وقتی درباره یک مسئله در آموزش و پرورش صحبت میکنیم، باید توجه داشته باشیم که آن مسئله ابعاد مختلفی دارد. برای مثال، درباره دریافت وجه در مدارس باید به واقعیتهای موجود در مدرسه توجه کنیم و ببینیم مدرسه با چه شرایطی مواجه است؛ هزینه آب و برق افزایش پیدا کرده، هزینه انشعاب فاضلاب وجود دارد، تجهیزات مدرسه نیازمند بهروزرسانی است و مسائل متعدد دیگری نیز وجود دارد.
هیچ مدرسه دولتی حق دریافت وجه اجباری ندارد
وی تأکید کرد: هیچ مدرسه دولتی حق ندارد ثبتنام دانشآموز را منوط به دریافت وجه کند و چنین موضوعی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
پارسا افزود: در عین حال، باید واقعیت مدرسه را نیز در نظر بگیریم. مدرسه با مشارکت مردم، خیرین، شهرداریها، سایر نهادها و اولیا و مربیان اداره میشود و باید از این ظرفیتها برای حل مسائل مدرسه استفاده کرد.
وی با اشاره به رویکرد آموزش و پرورش تهران در زمینه مشارکتپذیری مدارس گفت: ما در تهران این شعار را دنبال کردیم که آموزش و پرورش باید مشارکتپذیر باشد؛ یعنی ظرفیتهای مختلفی را که میتوانند در فرآیند تعلیم و تربیت به ما کمک کنند شناسایی و جذب کنیم.
پارسا خاطرنشان کرد: اگر خیر عزیزی از سوی مدیر مدرسه جذب شود یا اولیایی به مدرسه کمک کند، این کمک نباید صرفاً مالی باشد. مدرسه به کمک فکری نیز نیاز دارد و باید از ظرفیتهای مختلف اولیا استفاده شود.
نقش انجمن اولیا و مربیان فقط مالی نیست
وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش انجمن اولیا و مربیان گفت: نقش انجمن اولیا و مربیان صرفاً پرداختن به مسائل مالی نیست؛ این انجمن باید در مسائل تربیتی مدرسه نیز نقشآفرینی کند و از ظرفیت اولیا در حوزههای مختلف استفاده شود.
پارسا ادامه داد: نگاه صفر و صدی به موضوع دریافت وجه نیز درست نیست. اینکه مدیر مدرسه دانشآموز یا خانواده او را برای ثبتنام، دریافت کارنامه یا موضوع دیگری مجبور به پرداخت وجه کند، بیاخلاقی و دور از شأن معلمی و مدرسه است.
وی تصریح کرد: دریافت وجه اجباری در مدارس ممنوع است و هیچ مدیر یا مدرسه دولتی حق ندارد ثبتنام دانشآموز را به دریافت وجه مشروط کند.
پارسا در عین حال گفت: در طول سال تحصیلی باید از ظرفیت اولیا استفاده شود. انجمن اولیا و مربیان در مدارس تشکیل میشود و میتواند در حل مسائل مالی، اداری، آموزشی و تربیتی مدرسه مشارکت داشته باشد و در صورت نیاز، برای استفاده از ظرفیت اولیا تصمیمگیری کند.
وی تأکید کرد: مدرسه برای انجام رسالت سنگین خود نمیتواند بدون مشارکت همه نهادها و اولیا به تنهایی عمل کند و باید از ظرفیت خیرین، خانوادهها و سایر دستگاهها برای حل مسائل مدرسه استفاده شود.
حتماً. متن را بدون خلاصهسازی، با حفظ جزئیات و اعداد، به شکل خبرگزاری و با تفکیک موضوعات تنظیم کردم و ابهامها و تکرارهای گفتاری را تا حد ممکن برطرف کردم:
پارسا با اشاره به رسیدگی به شکایتهای ثبتشده در آموزش و پرورش گفت: امسال حدود ۹۰۰ شکایت در سیستم ثبت شده که متأسفانه حدود ۵۰۰ مورد آن مربوط به موضوع دریافتها بوده است. این شکایتها در حوزه ارزیابی عملکرد بررسی شده و در مواردی با تذکر و در صورت لزوم، با برخورد اداری با افراد متخلف مواجه شدهایم. ما مکلف و موظف به برخورد با تخلف هستیم.
وی افزود: مردم برای طرح شکایت در این حوزه میتوانند به واحد ارزیابی عملکرد ادارات آموزش و پرورش مراجعه کنند یا از طریق سامانه هوشمند شکایت خود را ثبت کنند. عددی که به آن اشاره کردم، صرفاً مربوط به مراجعات حضوری نیست و بخشی از شکایتها نیز از طریق سامانه ثبت شده است. همکاران ما موظف هستند شکایتها را پیگیری کنند و اگر فردی نسبت به فرآیندی در آموزش و پرورش شکایت داشته باشد، همکاران حوزه ارزیابی عملکرد حتماً به موضوع ورود کرده و پاسخ لازم را ارائه خواهند کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش تهران در ادامه درباره فعالیت گروههای آموزشی و نحوه مشارکت معلمان اظهار کرد: درباره گروههای آموزشی، همانطور که به ماده ۵ اشاره کردم، البته آقای رضایی، معاون محترم آموزش، و خانم محمدی اطلاعات کاملتری دارند، اما نکتهای که مطرح شد، نکته کلیدی و اساسی است و ما نیز حتماً باید سازوکاری داشته باشیم که نمایندگان معلمان در این فرآیند حضور داشته باشند.
پارسا ادامه داد: در خصوص نماینده معلمان در مدرسه نیز معتقدیم که این نماینده باید توسط خود معلمان مشخص شود و خود همکاران نسبت به این موضوع اقدام کنند. در برخی مدارس این موضوع به صورت غیررسمی و اصطلاحاً «صلواتی» انجام میشود؛ یعنی همکاران دور هم جمع میشوند و فردی را به عنوان نماینده انتخاب میکنند. در برخی مدارس نیز این فرآیند به شکل منظمتر و از نظر شکلی، درست و مشخص انجام میشود.
وی گفت: سال گذشته در حوزه ابتدایی، برای گروههای آموزشی فراخوان داده شد تا معلمان علاقهمند برای مشارکت در این گروهها اعلام آمادگی کنند. در حوزه متوسطه نیز، تا جایی که اطلاع دارم، همین اتفاق افتاد. در حوزه تربیت بدنی نیز فراخوانی برای حضور همکاران علاقهمند در گروههای آموزشی اعلام شد.
مدیرکل آموزش و پرورش تهران افزود: برخی از همکاران به دلیل محدودیتهایی که گروههای آموزشی دارند، امکان یا تمایل حضور پیدا نکردند، اما آنچه اتفاق افتاد، بر مبنای فراخوان بود. در حال حاضر نیز حدود ۳۰۰ نفر داوطلب شدهاند که در این زمینه مصاحبه کرده و وارد این فرآیند شدهاند. البته اطلاعات تکمیلی در این خصوص را همکاران مربوطه، از جمله خانم محمدی، ارائه خواهند کرد.
تکلیف آموزش و پرورش برای رسیدگی به امور بازنشستگان
پارسا درباره وضعیت بازنشستگان آموزش و پرورش نیز گفت: در خصوص بازنشستگان، ما یکسری تکالیف داریم، اما واقعیت این است که برخی از این تکالیف با توجه به تعداد افراد، شرایط مالی و امکاناتی که باید در اختیار داشته باشیم، از حدود اختیارات ما خارج است. به همین دلیل، در برخی موارد همکاران بازنشسته به دستگاهها و بخشهای مختلف ارجاع داده میشوند، زیرا اگرچه موضوع، تکلیف ماست، اما اجرای آن در اختیار ما نیست.
وی ادامه داد: درباره مطالبات بازنشستگان نیز اگر بخواهم در اینجا اظهارنظر کنم، اطلاعات دقیق و متقنی از آخرین اقدامات و پیگیریهایی که وزارت آموزش و پرورش انجام داده است، در اختیار ندارم که بتوانم بگویم در حال حاضر دقیقاً چه اتفاقی افتاده است.
پارسا با اشاره به موضوع مطالبات رتبهبندی بازنشستگان اظهار کرد: به صورت کلی، همانطور که آقای فرهادی نیز در جلسات متعدد مطرح کردهاند، موضوع مطالبات مربوط به رتبهبندی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و معوقات رتبهبندی مطرح بوده و منابع آن تأمین شده است. در جلسه اخیر شورای مربوط نیز درباره پرداخت این مطالبات بازنشستگانی که از سال ۱۴۰۲ تحت عنوان معوقات رتبهبندی مطالباتی داشتند، موضوع پرداخت مطرح شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش تهران با اشاره به شمار بالای بازنشستگان این مجموعه گفت: در حوزه اختیارات خودمان، اینکه بتوانیم در جمع حدود ۱۳۰ هزار نفر از همکاران بازنشسته حضور پیدا کنیم، کار بسیار سختی است. البته ۱۳۰ هزار نفر که هیچ، حتی حضور در جمع هزار نفر از این عزیزان نیز کار سادهای نیست.
وی افزود: وقتی ساختار عریض و گستردهای در اختیار داریم، باید این ساختار نیز وظیفه خود را انجام دهد. به همین دلیل، به همکاران مناطق تأکید کردهایم که با بازنشستگان خود ارتباط داشته باشند. به خانم ... در منطقه و آقای عباسی در منطقه نیز این موضوع را تبیین و ابلاغ کردهایم و گفتهایم برای همکاران بازنشسته جلساتی درخور شأن آنها برگزار شود.
پارسا ادامه داد: من باور دارم که باید به همکاران خود برسیم و تلاش کنیم خدمت مناسبی به آنها ارائه دهیم و بدرقه خوبی برای همکارانی داشته باشیم که سالها در آموزش و پرورش خدمت کردهاند. جلسات تقدیر از بازنشستگان نیز موضوعی است که تلاش میکنم شخصاً در آنها حضور داشته باشم. سال گذشته نیز در برخی مناطق از جمله منطقه ۱۸ حضور پیدا کردم و در برخی مناطق دیگر، از جمله منطقه ۱۵، نیز در جلسات تقدیر از بازنشستگان حضور داشتم و جلسات خوبی برگزار شد.
ضرورت حضور مدیران در مدارس برای شناخت مسائل میدان
وی درباره حضور مدیران آموزش و پرورش در مدارس و ارتباط مستقیم با معلمان گفت: نکته دیگری که اشاره کردید، موضوع نماینده مدیران و نماینده معلمان در جلسات است. در چندین جلسه شورای معاونان اداره کل نیز نماینده معلمان حضور داشته است. این اقدام را برای کاهش فاصله و همچنین برای اینکه دریافت درستتری از مسائل میدان داشته باشیم، انجام دادهایم.
مدیرکل آموزش و پرورش تهران افزود: ما تلاش کردهایم در مدارس حضور پیدا کنیم؛ همانطور که امروز نیز در این مدرسه حضور داریم. در بسیاری از موارد نیز خودم به صورت سرزده، تنها و بدون تشریفات به مدارس رفتهام تا بتوانم از نزدیک شرایط را ببینم و با همکاران گفتوگو کنم.
پارسا با اشاره به یکی از بازدیدهای خود از مدارس اظهار کرد: یک روز برای بازدید به مدرسهای در منطقه ۱۱ رفته بودم که اتفاقاً مسائل و اشکالاتی که در آن مدرسه وجود داشت، خیلی منعکس شد و متأسفانه شرایطی ایجاد شد که با مدیر مدرسه برخورد شد.
وی ادامه داد: وقتی به اداره برگشتم، حدود دو ساعت یکی از همکاران پشت در اتاق من منتظر بود و به من گفت که ما به مدرسه رفتیم و جمعی از همکاران حضور داشتند و لازم بود حرفهای آنها را بشنویم. اما باید توجه داشته باشیم که رسالت مدیرکل این نیست که در مدرسه حضور پیدا کند و وظایفی را که برای ساختارهای مختلف تعریف شده، انجام دهد.
پارسا گفت: ما برای چه ساختاری را طراحی کردهایم؟ ادارات مناطق برای چه طراحی شدهاند؟ پستهای اداری در مناطق برای چه ایجاد شدهاند؟ وظیفه اصلی مدیرکل، حضور مستمر در مدرسه و انجام امور اجرایی مدرسه نیست؛ بلکه باید ساختارهای تعریفشده در مناطق و مدارس وظایف خود را انجام دهند.
وی تأکید کرد: در عین حال، من این نگاه دوگانه را نیز قبول ندارم که مدیرکل صرفاً پشت میز بنشیند و هیچ حضوری در میدان نداشته باشد. باید بین این دو نگاه تعادل برقرار شود.
مدیرکل آموزش و پرورش تهران ادامه داد: وظیفه من به عنوان مدیرکل، تبیین سیاستها، تعیین راهبردها، تدوین و ابلاغ دستورالعملها و بخشنامهها و طراحی فرآیندهاست، اما از طرف دیگر، به عنوان مدیری که در جایگاه تصمیمسازی قرار دارد، باید از میدان اطلاعات دقیق داشته باشم. برای این کار، لازم است گاهی در میدان حضور پیدا کنم و اطلاعات دقیقتر و واقعیتری از شرایط به دست بیاورم.
پارسا گفت: بنابراین حضور ما در مدارس به این معنا نیست که بخواهیم جای ساختارهای دیگر را بگیریم؛ بلکه هدف این است که فرآیندهایی که درباره آنها تصمیمگیری میکنیم، بر اساس اطلاعات واقعی میدان باشد. همانطور که اشاره کردید، ممکن است در همه جلسات نمایندگان معلمان حضور نداشته باشند، اما ما با حضور در مدارس تلاش کردهایم با معلمان گفتوگو کنیم و صحبتهای آنها را بشنویم.
وجود رفتارهای نادرست را نمیتوان انکار کرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه برخورد برخی مدیران مدارس با معلمان اظهار کرد: درباره برخوردهای مختلفی که در مدارس اتفاق میافتد، باید توجه کنیم که تهران حدود ۴ هزار مدرسه و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مدیر دارد. نمیتوان گفت این تعداد مدیر و مدرسه، تافتهای جدابافته از سیستم هستند.
پارسا افزود: اینکه چرا برخی رفتارها شکل میگیرد، به همان نکتهای برمیگردد که عرض کردم؛ ما معمولاً مسائل را سیاه و سفید میبینیم و نمیتوانیم طیف خاکستری را ببینیم.
مدیرکل آموزش و پرورش تهران ادامه داد: نمیتوانیم عملکرد حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مدرسه و مدیر را به یک مجموعه واحد تعمیم دهیم و بگوییم همه چنین رفتاری دارند؛ همانطور که نمیتوانیم وجود خطا، بدسلیقگی یا برخورد نامناسب را نیز به طور کامل رد کنیم.
وی تصریح کرد: قطعاً در مواردی چنین بدسلیقگیها و رفتارهایی وجود داشته که امروز درباره آنها صحبت میشود و بازتاب پیدا میکند. بنابراین باید ضمن پرهیز از تعمیم یک رفتار به کل مجموعه، نسبت به مواردی که خطا یا برخورد نادرستی در آنها رخ داده است، حساس باشیم و موضوع را بررسی و اصلاح کنیم.