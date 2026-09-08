پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان تکمیل شد.

جوان آنلاین: پرداخت این بخش از معوقات ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از روز نهم شهریورماه آغاز و صبح امروز سه شنبه ۱۷ شهریور به پایان رسید.

به گزارش ایرنا، همچنین در خصوص زمان پرداخت معوقات مربوط به اردیبهشت‌ماه نیز متعاقباً اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به همه فعالان رسانه‌ای و مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.