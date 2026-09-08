پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

جوان آنلاین: پرداخت این بخش از معوقات ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی از روز نهم شهریورماه آغاز و صبح امروز سه شنبه ۱۷ شهریور به پایان رسید.
به گزارش ایرنا، همچنین در خصوص زمان پرداخت معوقات مربوط به اردیبهشتماه نیز متعاقباً اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
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همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.