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تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱
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۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

مترو ستاد گردشگری شهرداری تهران از نصب نقشه‌های گردشگری در ۲۴ ایستگاه مترو تهران با هدف معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری اطراف ایستگاه‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: امیرقاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، در آئین رونمایی از نقشه‌های گردشگری مترو تهران با اشاره به ظرفیت شبکه مترو برای توسعه گردشگری اظهار کرد: تهران با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت و شبکه گسترده حمل‌ونقل عمومی، ظرفیت قابل توجهی برای استفاده از مترو در حوزه گردشگری دارد.

به گزارش مهر، وی افزود: نگاه ما به مترو همواره حمل‌ونقل عمومی بوده و کمتر به این موضوع توجه شده بود که مترو می‌تواند به عنوان بازویی برای توسعه گردشگری شهر تهران مورد استفاده قرار گیرد.

قاسمی با بیان اینکه ایده استفاده گردشگری از شبکه مترو حدود دو سال پیش مطرح شد، گفت: این ایده در یکی از نشست‌های گردشگری مناطق مطرح و سپس در ستاد گردشگری دنبال شد و افرادی که در این حوزه کار میدانی انجام داده بودند، برای اجرای آن دعوت شدند.

وی ادامه داد: در دنیا شهرهای زیادی وجود ندارند که شبکه متروی خود را با نگاه گردشگری مورد استفاده قرار داده باشند و شهرهایی مانند توکیو، پاریس، لندن و بارسلون از جمله نمونه‌های این حوزه هستند و تهران نیز در این مسیر قرار گرفته است.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به شرایط فعلی کشور عنوان کرد: با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد و سایه جنگ همچنان بر سر مردم است، مدیریت شهری مترو را برای مدتی رایگان کرده و به این ترتیب هزینه حمل‌ونقل گردشگری که یکی از هزینه‌های مهم در این حوزه است، به صفر رسیده است.

وی تأکید کرد: این طرح از ابتدا با رویکردی دلی پیش رفت و کار پیمانکاری نیست. افرادی که در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر حضور پیدا کرده و تاریخ تهران را برداشت و ثبت می‌کردند، در این پروژه مشارکت داشتند.

قاسمی گفت: تیم مستقر در خانه‌ تاریخی و فرهنگی اصلانی، مسیرهای خطوط مترو را با توجه به جاذبه‌های گردشگری پیاده‌سازی و نقشه‌ای را آماده کرد که امروز از آن رونمایی می‌شود.

شناسایی ۴۰ ایستگاه دارای ظرفیت گردشگری

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با بیان اینکه در ادامه این طرح، ایستگاه‌های مترو از منظر گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفتند، اظهار کرد: در ابتدا ۴۰ ایستگاه که جاذبه‌های گردشگری بیشتری در اطراف آنها وجود داشت، شناسایی و هدف‌گذاری شدند.

وی افزود: در حال حاضر نقشه‌های گردشگری در ۲۴ ایستگاه مترو تهران در ورودی‌ها، خروجی‌ها و روهای سکو نصب شده و در معرض دید و استفاده مسافران و مهمانان شبکه مترو قرار گرفته است.

قاسمی ادامه داد: در این مطالعات، ایستگاه‌ها از منظر اماکن تاریخی، موزه‌ها، مراکز خرید و بازی، گردشگری سبز، اماکن مذهبی، نیازهای عمومی و ضروری شهروندان و همچنین شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی غیر از مترو مانند بی‌آرتی و همجواری ایستگاه‌ها بررسی شدند.

وی با اشاره به برداشت‌های میدانی انجام‌شده در این طرح گفت: تقریباً تمام اطلاعات مربوط به اماکن تجاری، درمانی، معماری و زیست‌محیطی در دو سال گذشته به صورت میدانی برداشت شده است؛ بنابراین اگر در چهار یا پنج ماه گذشته مکان جدیدی ایجاد شده باشد، در نقشه‌های فعلی وجود ندارد و در ویرایش‌های بعدی اصلاح خواهد شد.

شعاع ۵۰۰ متری برای معرفی جاذبه‌ها

قاسمی با بیان اینکه این نقشه‌ها به عنوان زیرساختی برای توسعه پایدار گردشگری در شبکه مترو طراحی شده‌اند، گفت: اولویت انتخاب ایستگاه‌ها بر اساس بستر تاریخی شهر و ظرفیت‌های گردشگری بوده و تلاش شده ایستگاه‌های کمتر شناخته‌شده از نظر گردشگری نیز مورد توجه قرار گیرند.

وی از ایستگاه‌های قیام و هلال‌احمر به عنوان نمونه‌هایی از این ایستگاه‌ها نام برد و افزود: شعاع هدف‌گذاری در این نقشه‌ها ۵۰۰ متر است و تنها در نقشه ایستگاه تجریش، به دلیل قرار گرفتن خانه سیمین و جلال و خانه نیما در فاصله حدود ۷۰۰ متری، این شعاع افزایش یافته است.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به طراحی نقشه‌ها اظهار کرد: در این نقشه‌ها بیش از هزار و ۲۰ نماد و تقسیم‌بندی شکلی استفاده شده و برای خوانایی بیشتر، ترکیب رنگی نقشه‌ها بر اساس رنگ خطوط مترو طراحی شده است.

وی افزود: برای نمونه، در خط یک که به رنگ قرمز است، دایره مرکزی نقشه نیز با همین رنگ مشخص شده و در محل تقاطع خطوط نیز این موضوع روی نقشه‌ها مشخص شده است.

ایستگاه‌های دارای نقشه گردشگری

قاسمی درباره ایستگاه‌هایی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند، گفت: در خط یک، ایستگاه‌های تجریش، حقانی، طالقانی، سعدی، امام خمینی، ۱۵ خرداد، خیام و محمدیه قرار دارند.

وی ادامه داد: در خط دو، ایستگاه‌های بهارستان، ملت و حسن‌آباد، در خط سه ایستگاه منیریه، در خط چهار ایستگاه‌های دروازه دولت، دروازه شمیران، تئاتر شهر، میدان شهدا و فردوسی و در خط شش نیز ایستگاه‌های حضرت مریم، بوستان لاله و کارگر در این طرح قرار گرفته‌اند.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران افزود: در خط هفت نیز ایستگاه‌های قیام، مولوی، هلال‌احمر و برج میلاد در نقشه‌های گردشگری مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین ایستگاه دروازه دولت به دلیل تقاطع خطوط در نقشه خط چهار نیز لحاظ شده است.

وی خاطرنشان کرد: نقشه ایستگاه‌های برج میلاد و حقانی به دلیل نیاز به به‌روزرسانی و تکمیل، هنوز نصب نشده و در آینده نزدیک نصب خواهند شد.

تأکید بر برگزاری تورهای گردشگری با مترو

قاسمی با اشاره به ظرفیت شبکه مترو برای برگزاری تورهای گردشگری گفت: بر برگزاری تورها با مترو تأکید داریم و مناطق نیز در جریان این موضوع هستند.

وی افزود: امروز راهنمایان گردشگری نیز در این مراسم حضور دارند تا بتوانند برای تورهای خود استفاده از مترو را پیش‌بینی کنند.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: ۲۰ مهرماه گفتاوردی با موضوع حمل‌ونقل عمومی با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ در ساختمان بلدیه برگزار می‌شود و در این برنامه موضوعات مختلف این حوزه با حضور راهنمایان، شهروندان و خانه‌های گردشگری محلات بررسی خواهد شد.

برچسب ها: گردشگری ، ایستگاه مترو ، شهرداری تهران
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