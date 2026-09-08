وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد گرفت

نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر ارتباطات در خصوص علت عدم آنتن‌دهی تلفن همراه و عدم توسعه تلفن ثابت روستایی و گرانی روزافزون بسته‌های اینترنتی قانع نشدند.

جوان آنلاین: در نشست علنی امروز (سه‌‍شنبه ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، سوال علی جعفری آذر، نماینده مردم تبریز از سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عدم آنتن دهی تلفن همراه و عدم توسعه تلفن ثابت روستایی و گرانی روزافزون بسته‌های اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست جعفری آذر پس از استماع توضیحات وزیر مربوطه، از پاسخ های وی قانع نشد.

در ادامه، سوال مربوطه به رأی صحن علنی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و بنابراین وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد دریافت کرد.