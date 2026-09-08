رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه لایحه حمل و نقل رایگان جلسه آینده بررسی می‌شود،گفت: تا وقتی مصوبه جدید تصویب شود روند حمل و نقل رایگان ادامه دارد.

جوان آنلاین: مهدی چمران در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارش حسابرسی تعدادی از مجموعه‌ها بررسی خواهد شد، اظهار کرد: بررسی پرونده تعدادی از باغات هم در دستور قرار دارد.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه لایحه حمل و نقل رایگان جلسه آینده بررسی می‌شود، تصریح کرد: تا وقتی مصوبه جدید تصویب شود روند حمل و نقل رایگان ادامه دارد.

چمران گفت: بر اساس مصوبات قرار بر این شد که هرجا به عنوان پناهگاه انتخاب شده تابلوهای راهنما نصب شود. ایستگاه‌های مترو که به عنوان پناهگاه تعریف شدند اطلاع‌رسانی می‌شوند تا مردم آگاه باشند. در مسیر آماده‌سازی این ایستگاه‌ها هستیم و نیازمندی‌ها درون و یا جوار آنها تعریف خواهد شد.

وی با اعلام اینکه متاسفانه هنوز ورود واگن رخ نداده و دلیل آن هم مشخص است، یادآور شد: واگن‌ها سوار کشتی هم شدند اما به دلیل جنگ به سمت ایران نیامد. به هرشکل پیگیری می‌شود. تصمیم گرفتیم با قطار حمل شود که مشخص شد امکان پذیر نیست. اصرار بر این است که ساخت مابقی واگن‌ها نیز ادامه یابد تا حمل شود.

چمران با بیان اینکه آمار خرید اتوبوس دلخواه بنده نبود، یادآور شد: در یکی از جلسات آینده معاون حمل و نقل و ترافیک در شورا گزارشاتی را در این خصوص ارائه خواهد داد.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: شورا در جریان رسمی انتصابات نیست؛ اطلاعات غیر رسمی چیز دیگری است. قاعدتا شورا دخالتی در انتصابات ندارد.

وی با اعلام اینکه جلسات متعددی برگزار و نامه‌نگاری‌ها برای آغاز سال تحصیلی انجام شده است، تصریح کرد: در ابتدای مهر با حجم بالایی از جمعیت دانشجویان، دانش‌آموزان و کارکنان روبه‌رو هستیم و شرایط سخت‌تر است.

چمران ادامه داد: به نظر می‌رسد از ابتدای مهر ساعات کاری هم تغییر خواهد کرد. با توجه به اینکه بخش زیادی از فعالیت شهرداری خدماتی است ساعت کاری خود را دارد تا این ساعت بتواند با ساعات خدمات هماهنگ باشد. ما تلاش کردیم با دولت هماهنگ باشیم اما وقتی دیدیم شهرداری در ساعات بعدازظهر حضور دارد ما نیز در این ساعات حضور یافتیم. کار شورا هم زیاد است و جلسات متعددی را در ساعات بعدازظهر برگزار می‌کند.

وی در خصوص ساخت‌وسازها در منطقه ۲۲، گفت: متاسفانه آن نهاد در دیگر نقاط شهر تهران هم ساخت و ساز انجام داده است. ما اعتراضات خود را شدیداً اعلام کردیم و دنبال می‌کنیم که چنین چیزی وجود نداشته باشد. ما نه تنها این امر را نمی‌پسندیم بلکه معتقدیم گسترش بی قانونی است. وقتی به مراجع قانونی شکایت می‌شود باید بررسی و جلوگیری کنند. از ابتدای امر اعلام شد که این ساخت و ساز نباید صورت بگیرد اما متاسفانه انجام شد. از لحاظ امنیت ساختمانی و قضایی این کار صحیح نیست و جلوگیری از آن هم در منطقه ۲۲ و هم نقاط مختلف شهر را دنبال می‌کنیم.