نیکزاد: بهتر است آمریکا زودتر منطقه را ترک کند

جوان آنلاین:علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (سه‌شنبه ۱۷ شهریور) مجلس در نطق پیش از دستور خود بیان کرد: فرا رسیدن یوم الله ۱۷ شهریور را که نماد شجاعت، مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران است، گرامی داشته و یاد همه شهدا به ویژه امام شهدا را گرامی می‌داریم؛ روزی که گروهی از مردم ایران لبیک گویان به دیار باقی شتافتند و با شهادت خویش زمینه ساز پیروزی انقلاب خود را فراهم کردند. فرا رسیدن این روز را گرامی می‌دارم و به روح پرفتوح امام راحل، رهبر شهید انقلاب و تمام شهدای جنگ تحمیلی به ویژه شهدایی که اخیرا در حمله آمریکا به مجلس عروسی در سیریک به مقام شهادت رسیدند، درود می‌فرستیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جنایت آمریکایی، به هیچ وجه اشتباه فنی قابل توجیه نیست. نوع موشک به کار رفته و فاصله دکل مخابرات تا مراسم عروسی ثابت می‌کند که این یک جنایت جنگی است. وجدان های بیدار در سراسر جهان امروز با وضوح می‌بینند و قضاوت می‌کنند که آمریکا با علم و تکنولوژی خود یک مجلس عروسی را به عزا تبدیل می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر بگوییم و بپذیریم که این یک اشتباه فنی بوده است، اثبات می‌شود که این عقاب کاغذی، کلاغی بیش نیست، چرا که تمام مراکز حساس آنها در منطقه مورد اصابت قرار گرفته و موشک‌های فوق پیشرفته آنها با ۳۰۰ متر اختلاف به یک مجلس عروسی برخورد می‌کند. رئیس جمهور آمریکا بیش از آنکه شعار عظمت را به آمریکا بازگردانیم سر دهد، امروز باید این شعار را سر دهد که چطور شکست های مفتضحانه خود را بپوشانیم.

نیکزاد بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران این جنگ را مبتنی بر طراحی دقیق و تاکتیک‌ پیش می‌برد و همزمان از همه توان و تاکتیک‌های خود استفاده نمی‌کند و در عین حال ابزارها و تاکتیک‌های خود را به روز می‌کند.

وی ادامه داد: آنچه در هدف قرار گرفتن ناو جنگی آمریکا و همچنین مقرهای فرماندهی آنها در منطقه مشاهده شد، گوشه‌ای از این توانمندی نیروهای مسلح ایران است. توصیه بنده به مقامات آمریکایی این است بیش از آنکه آبروی نداشته خود را بر باد دهید، هر چه زودتر منطقه را ترک کنید.

نیکزاد گفت: امروز با هدف قرار گرفتن مقرهای فرماندهی آمریکا در منطقه، مجبور شدند در هتل ها آواره شوند و با مشاهده افسردگی و خودکشی سربازهای خود مجبور شدند در سواحل تایلند پهلو بگیرند. پیشنهاد ما به شما این است که هرچه زودتر از این جنگ خارج شوید، چرا که این جنگ عرصه مگس‌ها نیست.