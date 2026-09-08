رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره نصب تابلوهای راهنمای پناهگاه در مجاورت برخی ایستگاه‌های مترو و نقاط شهر گفت: بر اساس مصوبات اخیر، مقرر شده تا در محل‌هایی که به عنوان پناهگاه انتخاب شده‌اند، تابلوهای راهنما نصب شود تا شهروندان از محل پناهگاه‌ها آگاه باشند.

جوان آنلاین: مهدی چمران در حاشیه جلسه ۴۳۰ صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره نصب تابلوهای راهنمای پناهگاه‌ در جمع خبرنگاران افزود: ایستگاه‌های مترو که به عنوان پناهگاه تعریف شده‌اند نیز به مددم اطلاع‌رسانی می‌شوند تا ایستگاه هایی که به عنوان پناهگاه تعریف شده‌اند، آگاه شوند.

چمران افزود: هم اینک در مسیر آماده‌سازی این ایستگاه‌های مترو با قابلیت پناهگاه‌ هستیم و نیازمندی‌های داخل یا جوار آنها نیز تعریف خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ورود واگن‌های مترو به کشور با اعلام اینکه متأسفانه هنوز ورود مترو رخ نداده است، یادآور شد: دلیل آن هم مشخص است؛ واگن‌ها سوار کشتی هم شدند اما به دلیل جنگ به سمت ایران نیامدند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: به هر شکل این موضوع پیگیری می‌شود. تصمیم گرفتیم واگن‌ها با قطار حمل شوند که مشخص شد امکان‌پذیر نیست. اصرار بر این است که ساخت مابقی واگن‌ها نیز ادامه یابد تا حمل شود.

چمران در ادامه درباره لایحه حمل‌ونقل رایگان گفت: این لایحه در جلسه آینده بررسی می‌شود و تا وقتی مصوبه جدید تصویب شود، روند حمل‌ونقل رایگان ادامه دارد.

وی درباره آمار خرید اتوبوس نیز گفت: آمار خرید اتوبوس دلخواه بنده نبود و در یکی از جلسات آینده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک در شورا گزارش‌هایی را در این خصوص ارائه خواهد داد.

ریس شورای شهر تهران از انتصابات جدید شهرداری تهران اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: شورا در جریان رسمی انتصابات نیست؛ اطلاعات غیررسمی چیز دیگری است. قاعدتاً شورا دخالتی در انتصابات ندارد.

همزمان با آغاز مهرماه ساعات کاری تغییر می‌کند

رییس شورای شهر تهران درباره تمهیدات مدیریت شهری برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: جلسات متعددی برگزار و نامه‌نگاری‌ها برای آغاز سال تحصیلی انجام شده است. در ابتدای مهر با حجم بالایی از جمعیت دانشجویان، دانش‌آموزان و کارکنان روبه‌رو هستیم و شرایط سخت‌تر است.

چمران ادامه داد: به نظر می‌رسد از ابتدای مهر ساعات کاری هم تغییر خواهد کرد. با توجه به اینکه بخش زیادی از فعالیت شهرداری خدماتی است چون ساعت کاری خود را دارند تا بتوانند با ساعات خدمات هماهنگ باشند.

وی افزود: ما تلاش کردیم با دولت هماهنگ باشیم اما وقتی دیدیم شهرداری در ساعات بعدازظهر حضور دارد ما نیز در این ساعات حضور یافتیم. کار شورا هم زیاد است و جلسات متعددی را در ساعات بعدازظهر برگزار می‌کند.

ساخت و ساز غیرمجاز قانونی نیست

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ساخت‌وسازها در منطقه ۲۲ نیز گفت: متأسفانه آن نهادی که اقدام به ساخت و ساز در این منطقه کرده است در دیگر نقاط شهر تهران هم ساخت‌وساز انجام داده است. ما اعتراضات خود را شدیداً اعلام کردیم و دنبال می‌کنیم که چنین چیزی وجود نداشته باشد.

چمران تأکید کرد: ما نه تنها این امر را نمی‌پسندیم بلکه معتقدیم این به معنای گسترش بی‌قانونی است. وقتی به مراجع قانونی شکایت می‌شود، باید بررسی و جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: از ابتدای امر اعلام شد که این ساخت‌وساز نباید صورت بگیرد اما متأسفانه انجام شد. از لحاظ امنیت ساختمانی و قضایی، این کار صحیح نیست و جلوگیری از آن را هم در منطقه ۲۲ و هم نقاط مختلف شهر دنبال می‌کنیم.