کد خبر: 1378270
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۸
جامعه » اخبار كلی

چمران: تابلوهای پناهگاه‌ در تهران نصب و ساعات کار تغییر می‌کند

غ7 رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره نصب تابلوهای راهنمای پناهگاه در مجاورت برخی ایستگاه‌های مترو و نقاط شهر گفت: بر اساس مصوبات اخیر، مقرر شده تا در محل‌هایی که به عنوان پناهگاه انتخاب شده‌اند، تابلوهای راهنما نصب شود تا شهروندان از محل پناهگاه‌ها آگاه باشند.

جوان آنلاین: مهدی چمران در حاشیه جلسه ۴۳۰ صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره نصب تابلوهای راهنمای پناهگاه‌ در جمع خبرنگاران افزود: ایستگاه‌های مترو که به عنوان پناهگاه تعریف شده‌اند نیز به مددم اطلاع‌رسانی می‌شوند تا ایستگاه هایی که به عنوان پناهگاه تعریف شده‌اند، آگاه شوند.

چمران افزود: هم اینک در مسیر آماده‌سازی این ایستگاه‌های مترو با قابلیت پناهگاه‌ هستیم و نیازمندی‌های داخل یا جوار آنها نیز تعریف خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ورود واگن‌های مترو به کشور با اعلام اینکه متأسفانه هنوز ورود مترو رخ نداده است، یادآور شد: دلیل آن هم مشخص است؛ واگن‌ها سوار کشتی هم شدند اما به دلیل جنگ به سمت ایران نیامدند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: به هر شکل این موضوع پیگیری می‌شود. تصمیم گرفتیم واگن‌ها با قطار حمل شوند که مشخص شد امکان‌پذیر نیست. اصرار بر این است که ساخت مابقی واگن‌ها نیز ادامه یابد تا حمل شود.

چمران در ادامه درباره لایحه حمل‌ونقل رایگان گفت: این لایحه در جلسه آینده بررسی می‌شود و تا وقتی مصوبه جدید تصویب شود، روند حمل‌ونقل رایگان ادامه دارد.

وی درباره آمار خرید اتوبوس نیز گفت: آمار خرید اتوبوس دلخواه بنده نبود و در یکی از جلسات آینده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک در شورا گزارش‌هایی را در این خصوص ارائه خواهد داد.

ریس شورای شهر تهران از انتصابات جدید شهرداری تهران اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: شورا در جریان رسمی انتصابات نیست؛ اطلاعات غیررسمی چیز دیگری است. قاعدتاً شورا دخالتی در انتصابات ندارد.

همزمان با آغاز مهرماه ساعات کاری تغییر می‌کند

رییس شورای شهر تهران درباره تمهیدات مدیریت شهری برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: جلسات متعددی برگزار و نامه‌نگاری‌ها برای آغاز سال تحصیلی انجام شده است. در ابتدای مهر با حجم بالایی از جمعیت دانشجویان، دانش‌آموزان و کارکنان روبه‌رو هستیم و شرایط سخت‌تر است.

چمران ادامه داد: به نظر می‌رسد از ابتدای مهر ساعات کاری هم تغییر خواهد کرد. با توجه به اینکه بخش زیادی از فعالیت شهرداری خدماتی است چون ساعت کاری خود را دارند تا بتوانند با ساعات خدمات هماهنگ باشند.

وی افزود: ما تلاش کردیم با دولت هماهنگ باشیم اما وقتی دیدیم شهرداری در ساعات بعدازظهر حضور دارد ما نیز در این ساعات حضور یافتیم. کار شورا هم زیاد است و جلسات متعددی را در ساعات بعدازظهر برگزار می‌کند.

ساخت و ساز غیرمجاز قانونی نیست

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ساخت‌وسازها در منطقه ۲۲ نیز گفت: متأسفانه آن نهادی که اقدام به ساخت و ساز در این منطقه کرده است در دیگر نقاط شهر تهران هم ساخت‌وساز انجام داده است. ما اعتراضات خود را شدیداً اعلام کردیم و دنبال می‌کنیم که چنین چیزی وجود نداشته باشد.

چمران تأکید کرد: ما نه تنها این امر را نمی‌پسندیم بلکه معتقدیم این به معنای گسترش بی‌قانونی است. وقتی به مراجع قانونی شکایت می‌شود، باید بررسی و جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: از ابتدای امر اعلام شد که این ساخت‌وساز نباید صورت بگیرد اما متأسفانه انجام شد. از لحاظ امنیت ساختمانی و قضایی، این کار صحیح نیست و جلوگیری از آن را هم در منطقه ۲۲ و هم نقاط مختلف شهر دنبال می‌کنیم.

برچسب ها: چمران ، مهدی چمران ، شورای شهر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

فرصت‌های ایستادن با شرق

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

لولو‌های سرخرمن جنگ

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

بدون شرح

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

عقب نشینی به سبک ترامپ

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار