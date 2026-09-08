جوان آنلاین: «اسماعیل بقائی» بامداد سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ در واکنش به بیانیه مشترک وزرای امور خارجه و دارایی کانادا در همراهی با اقدامات مداخلهجویانه و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران در شبکه ایکس نوشت: درست در همان روزی که رئیسجمهور آمریکا با بیحرمتی به حاکمیت و استقلال کانادا، کل این کشور را بهعنوان بخشی از قلمروی آمریکا نقاشی کرد، وزرای امور خارجه و دارایی کانادا تصمیم میگیرند باز هم در مسیر باجدهی به همسایه قلدر قدم بردارند؛ این بار از طریق لگدپراکنی به سمت ایران از طریق صدور بیانیهای که سراسر تحریف واقعیتها است.
وی افزود: اما کانادا باید متوجه باشد که نمیتواند هم خود را منادی «صلح و امنیت»، «آزادی کشتیرانی» و «حقوق بینالملل» معرفی کند و هم از تجاوز نظامی آمریکا و اقدامات غیرقانونی و مداخلهجویانه آن در منطقه ما حمایت کند.
بقائی ادامه داد: اگر مسئله واقعاً آزادی کشتیرانی است، چرا کانادا، که خود طعم بدعهدی آمریکا را چشیده و میداند امضاهای آمریکا با مداد انجام میشوند، به جای مطالبه توقف جنگ و رفع عوامل تشدیدکننده بحران، از تجاوز نظامی و تروریسم اقتصادی آمریکا حمایت میکند؟
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این، نه دیپلماسی است و نه نشانه حکمرانی مسئولانه، بلکه نشانه سردرگمی راهبردی و تسلیم در برابر قلدری است؛ انتخابی که حتی خود کانادا را هم بیشتر در معرض تعرضها و باجخواهیهای آمریکا قرار خواهد داد.