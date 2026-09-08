تاکید عراقچی بر ضرورت واکنش کشورهای اسلامی نسبت به نقض حاکمیت ایران

وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی، بر ضرورت واکنش مسئولانه کشورهای اسلامی نسبت به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و مقابله با توسل به زور و تجاوز تأکید کرد.

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی در تماس تلفنی با اسماعیل ولد الشیخ احمد، دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه ضمن تبریک انتخاب اسماعیل ولد الشیخ احمد به دبیرکلی سازمان همکاری اسلامی و آرزوی توفیق برای وی در مسئولیت جدید، ابراز امیدواری کرد دبیرکل جدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سازمان، در مسیر تحکیم وحدت و هماهنگی کشورهای اسلامی در مواجهه با تحولات و چالش‌های جهان اسلام ایفای نقش کند.

عراقچی در این تماس تلفنی، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را در جریان آخرین تحولات منطقه ای متعاقب تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران قرار داد و بر ضرورت واکنش مسئولانه کشورهای اسلامی نسبت به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و مقابله با توسل به زور و تجاوز تأکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به شرایط خطیر و چالش‌های فراروی جهان اسلام، به‌ویژه تداوم تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، بر ضرورت حمایت قاطع از حقوق ملت‌های فلسطین و لبنان و اتخاذ مواضع متحد و مؤثر کشورهای اسلامی در قبال این تحولات تأکید کرد.

عراقچی همچنین ضمن دعوت از دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی برای سفر به تهران، ابراز امیدواری کرد این سفر در نخستین فرصت مقتضی انجام شود.