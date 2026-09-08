توان هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی را داریم

جوان آنلاین: سرتیپ سیدمجید ابنالرضا در حاشیه حضور در منزل شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده و دیدار و گفتگو با خانواده این شهید که با حضور محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهوری انجام شد، اظهار داشت: کلاً برنامه ۴ ساله شهید شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده را که تقدیم مجلس شده را با همان مسیر و قدرت و انگیزه دقیقاً دنبال میکنیم و مدیران وزارت دفاع در همین مسیر حرکت می کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره توانایی هدف قرار دادن ناوهایی که در محاصره اقتصادی شرکت میکنند گفت که مطمئن باشید که توانایی آن را داریم و نتایجش را میبینید انشاالله.