کد خبر: 1378240
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
جامعه » اخبار كلی

رگبار باران و کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور

باران سازمان هواشناسی کشور با پیش‌بینی رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در استان‌های شمالی، نوار ساحلی خزر و دامنه‌های البرز، از کاهش دما در نوار شمالی طی روزهای آینده خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی، امروز (سه‌شنبه) و فردا (چهارشنبه) در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، قم، ارتفاعات سمنان و برخی نقاط آذربایجان شرقی در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

روز پنجشنبه نیز این وضعیت در استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، برخی نقاط خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

روز جمعه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و روز شنبه در شمال استان‌های ساحلی خزر در برخی ساعت‌ها بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت انتظار می‌رود.

همچنین طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نواحی مرکزی و جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، امروز سه‌شنبه کاهش دما در نوار شمالی کشور به‌ویژه استان‌های ساحلی خزر و استان اردبیل رخ خواهد داد. همچنین دریای خزر طی سه روز آینده مواج و متلاطم خواهد بود.

طی پنج روز آینده در مناطق شمال‌شرق، شرق، شمال‌غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی همراه با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران امروز نیمه‌ابری است که از بعدازظهر با افزایش ابر، در بعضی ساعت‌ها با رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک همراه خواهد بود.

بیشینه دمای امروز پایتخت ۳۳ درجه و کمینه دمای آن ۲۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر پیش‌بینی شده است.

برچسب ها: باران ، هواشناسی ، کاهش دما
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

فرصت‌های ایستادن با شرق

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

لولو‌های سرخرمن جنگ

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

بدون شرح

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

تساوی استقلال و پرسپولیس در نقش جهان/ دوئل جذاب و پر موقعیت سرخابی‌ها در اصفهان

عقب نشینی به سبک ترامپ

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

قالیباف در گفت‌و‌گوی ویدئویی با مردم: 

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

همگرایی ملی در کلاس‌های هوشمند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار