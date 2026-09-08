رگبار باران و کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور

سازمان هواشناسی کشور با پیش‌بینی رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در استان‌های شمالی، نوار ساحلی خزر و دامنه‌های البرز، از کاهش دما در نوار شمالی طی روزهای آینده خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی، امروز (سه‌شنبه) و فردا (چهارشنبه) در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، قم، ارتفاعات سمنان و برخی نقاط آذربایجان شرقی در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

روز پنجشنبه نیز این وضعیت در استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، برخی نقاط خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت.

روز جمعه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و روز شنبه در شمال استان‌های ساحلی خزر در برخی ساعت‌ها بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت انتظار می‌رود.

همچنین طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در نواحی مرکزی و جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، امروز سه‌شنبه کاهش دما در نوار شمالی کشور به‌ویژه استان‌های ساحلی خزر و استان اردبیل رخ خواهد داد. همچنین دریای خزر طی سه روز آینده مواج و متلاطم خواهد بود.

طی پنج روز آینده در مناطق شمال‌شرق، شرق، شمال‌غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی همراه با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران امروز نیمه‌ابری است که از بعدازظهر با افزایش ابر، در بعضی ساعت‌ها با رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک همراه خواهد بود.

بیشینه دمای امروز پایتخت ۳۳ درجه و کمینه دمای آن ۲۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر پیش‌بینی شده است.