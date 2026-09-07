نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در واکنش به اظهارات جهت‌دار مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درخواست اجرای بی‌قیدوشرط پادمان‌ها در وضعیت خطرناک کنونی را بی‌معنا دانست و تأکید کرد که رافائل گروسی باید ابتدا توقف حملات و تهدید‌های متجاوزان علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان را مطالبه کند.

جوان آنلاین: نمایندگی کشورمان روز دوشنبه با انتشار پیامی در ایکس نوشت: درخواست از ایران برای اجرای بی‌قیدوشرط پادمان‌های آژانس در وضعیت خطرناک کنونی، بی‌معناست. این درخواست، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که خود آژانس در ابتدا، پس از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصمیم گرفت اجرای پادمان‌ها را تعلیق کند و بازرسان را «به دلایل ایمنی» از ایران خارج کرد.

این پیام می‌افزاید: آژانس باید به گزارش‌دهی و اقدامات غیرحرفه‌ای، غیرعینی، نیمه‌فنی و متأثر از ملاحظات سیاسی درباره ایران پایان دهد.

نمایندگی ایران تصریح کرد: رافائل گروسی مدیرکل آژانس، باید ابتدا از متجاوزان، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بخواهد حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان را متوقف کنند تا بستر ضروری برای اجرای پادمان‌های آژانس فراهم شود.

بر اساس این پیام، «تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت‌های محوله خود را انجام ندهند، ایران کاملاً حق دارد مستقلاً از منافع ملی خود حفاظت کند.»

گروسی پیشتر با نادیده گرفتن همکاری‌های همیشگی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شورای حکام گفت: «از ایران می‌خواهم به‌طور سازنده با آژانس تعامل کند تا اجرای کامل و مؤثر پادمان‌های آژانس در ایران امکان‌پذیر شود و این کشور مسئولیت‌های خود را طبق موافقت‌نامه پادمان ان‌پی‌تی انجام دهد.»

وی افزود: «بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات با هدف یافتن راه‌حلی برای مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران ضروری است و آژانس آمادگی دارد از چنین تلاش‌هایی حمایت کند. وضعیت برنامه هسته‌ای ایران برای نظام جهانی عدم اشاعه پیامد‌هایی دارد.»

جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای کشور کاملاً صلح‌آمیز و در چارچوب حقوق و تعهدات پادمانی دنبال می‌شود و هرگونه همکاری با آژانس باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های امنیتی پس از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران ارزیابی شود.

تهران همچنین تأکید دارد که حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی جدی علیه نظام عدم اشاعه است و آژانس، به‌جای تکرار ادعا‌های سیاسی، باید نسبت به محکومیت این اقدامات و جلوگیری از عادی‌سازی حمله به مراکز هسته‌ای موضعی روشن و بی‌طرفانه اتخاذ کند.