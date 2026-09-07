دولت صربستان پیشنهاد انحلال پارلمان را مطرح کرد

جوان آنلاین: به نوشته آسوشیتدپرس، این انتخابات آزمونی برای سنجش حاکمیت قدرتمند «آلکساندر ووچیچ» رئیس‌جمهور صربستان پس از بیش از یک سال اعتراضات گسترده خیابانی تلقی می‌شود.

به گزارش ایسنا، انتظار می‌رود ووچیچ اواخر این هفته به‌طور رسمی تاریخ انتخابات را تعیین کند.

وی گفته است که احتمالا انتخابات در ۲۵ اکتبر برگزار خواهد شد.

اعتراضات در صربستان پس از فاجعه فروریختن سقف ایستگاه قطار در اول نوامبر ۲۰۲۴ در شمال صربستان آغاز شد که در آن ۱۶ نفر کشته شدند.

معترضان خواستار پاسخگو شدن مسئولان درباره فروریختن سقف بتنی در شهر نووی ساد و پایان دادن به فساد بودند؛ فسادی که به باور آنها عامل انجام نامناسب عملیات بازسازی بوده است.

بیش از یک سال تظاهرات که گاهی صد‌ها هزار نفر را به خیابان‌ها می‌کشاند، بیش از هر زمان دیگری ووچیچ را تحت فشار قرار داده است.

ووچیچ گفته است که از سمت خود استعفا خواهد داد تا بتواند به کارزار انتخاباتی انتخابات پارلمانی بپیوندد.

وی پس از سپری کردن تقریبا دو دوره کامل ریاست‌جمهوری، دیگر نمی‌تواند بار دیگر برای ریاست‌جمهوری نامزد شود.

یک انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری نیز به‌طور جداگانه برگزار خواهد شد.