سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن به سبب حملات گسترده هوایی و حمایت تسلیحاتی از مزدوران به ریاض هشدار داد و اعلام کرد: تجاوز مداوم دشمن سعودی به یمن بدون پاسخ نخواهد ماند.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: دشمن سعودی در کنار محاصره مداوم یمن، با حملات هوایی و ارتکاب کشتار، که آخرین مورد آن کشتار در استان الجوف بود، و همچنین انجام پرواز‌های جاسوسی و تجهیز مزدوران خود با انواع سلاح، تجاوز خود را تشدید کرده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن بیان کرد: تجاوز مداوم دشمن سعودی به یمن بدون پاسخ نخواهد ماند و دشمن سعودی باید تبعات جنایات خود علیه مردم یمن را تحمل کند.

این در حالی است که جنگنده‌های سعودی حملات جدیدی به استان‌های الجوف و صعده یمن انجام دادند.

گفتنی است که ساعاتی قبل، یک منبع نظامی یمنی با اشاره به تداوم حملات هوایی عربستان به یمن اعلام کرد: دشمن سعودی استان‌های الجوف، البیضاء، مأرب، تعز و الحدیده را در چند نوبت بمباران کرد.