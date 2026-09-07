خبرنگار و عکاس شبکه المنار در جریان حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهر نبطیه در جنوب لبنان مجروح شد.

جوان آنلاین: در ادامه تجاوزات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به خاک لبنان، جنگنده‌های این رژیم روز یکشنبه مناطق مسکونی شهر نبطیه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی گسترده قرار دادند.

در جریان این حملات، «علی شبیب»، خبرنگار و عکاس شبکه خبری المنار، بر اثر اصابت ترکش و انفجار بمب به شدت مجروح و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

شبکه الکوثر با اعلام این خبر نوشت: رژیم صهیونیستی طی روز‌های اخیر با هدف قرار دادن خبرنگاران در لبنان و غزه، تلاش دارد حقیقت‌پوشی را به فرهنگ غالب میدان تبدیل کند؛ اما این جنایت بار دیگر نشان داد که رسانه‌های مقاومت در خط مقدم مقابله با تجاوزگری قرار دارند.