جوان آنلاین: «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه امروز (دوشنبه) در سخنانی تصریح کرد: پیامدها و هزینههای جنگی که رژیم صهیونیستی در منطقه آغاز کرده است، تنها متوجه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست و همه کشورهای منطقه از تبعات آن متضرر خواهند شد.
به گزارش ایسنا، وی همچنین با انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: دروغهای اسرائیل و تحریکات مستمر این رژیم، تلاشها برای دستیابی به توافق اسلامآباد را تضعیف کرده است.
اظهارات رئیسجمهور ترکیه در شرایطی مطرح میشود که تنشها و درگیریهای نظامی در منطقه، نگرانیها درباره گسترش دامنه بحران و پیامدهای آن بر کشورهای منطقه را افزایش داده است.