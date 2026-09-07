پیام تبریک رئیس فدراسیون جهانی والیبال برای قهرمانی تیم ملی زیر ۱۷ سال ایران در جهان

جوان آنلاین: به نقل از فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران هفتم شهریور با شکست فرانسه به هفتمین برد متوالی خود در دوحه دست یافت و در قلب خلیج فارس قهرمان جهان شد.
رئیس فدراسیون جهانی والیبال در پیامی به رئیس فدراسیون والیبال کشورمان، قهرمانی تیم ملی زیر ۱۷ سال ایران در جهان را تبریک گفت.
فابیو آزودو رئیس فدراسیون جهانی والیبال در پیامی به سید میلاد تقوی قهرمانی تیم ملی زیر ۱۷ سال ایران در جهان را تبریک گفت که متن کامل این پیام به قرار زیر است:
رئیس محترم.
امیدوارم این نامه در بهترین وضعیت به دست شما برسد.
از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) و جنبش جهانی والیبال، مایلم صمیمانهترین تبریکات خود را بابت قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران (زیر ۱۷ سال) در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ قطر ابراز کنم.
همچنین تبریکات فراوان تقدیم میشود به سینا حضرتی بهعنوان ارزشمندترین بازیکن و بهترین قطر پاسور، آکام ابراهیمنژاد بهعنوان بهترین پاسور و منیب شیخ بهعنوان بهترین مدافع میانی، برای عملکرد درخشان و انتخابشان در تیم رؤیایی پسران زیر ۱۷ سال جهان.
برای تیمهای شما در مسابقات بینالمللی آینده آرزوی موفقیتهای بیشتر داریم و مشتاقانه منتظر لحظات بهیادماندنی دیگری از والیبال ایران در سالهای پیش رو هستیم.
فابیو آزودو
رئیس فدراسیون جهانی والیبال