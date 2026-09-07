سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با برشمردن تبعات تجاوز پرهزینه کشورش به ایران نوشت: ایران قوی‌تر از همیشه است؛ اما ترامپ به نحو خطرناکی دچار توهم است.

جوان آنلاین: کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص تبعات تجاوز پرهزینه کشورش به ایران نوشت: ۱۸ آمریکایی کشته شده‌اند. میلیارد‌ها دلار خسارت به پایگاه‌های ما وارد شده است.

به گزارش مهر، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات سپس اضافه کرد: ذخایر موشکی آمریکا به طرز فاجعه‌باری کاهش یافته است. ورشکستگی کشاورزی به بالاترین حد خود رسیده است. خانواده‌ها (در آمریکا) برای پرداخت قیمت بنزین ۵ دلاری تقلا می‌کنند.

کریس مورفی سپس تصریح کرد: ایران قوی‌تر از همیشه است. (ترامپ تصور می‌کند که جنگ با ایران) بی اهمیت است. رئیس جمهور ما به طرز خطرناکی دچار توهم است.