تیمملی والیبال نشسته ایران برای آمادگی هرچه بیشتر جهت حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا چند بازی دوستانه با تیمملی عراق انجام میدهد.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا از ۲۶ مهرماه آغاز خواهد شد و مثل ادوار گذشته کاروان اعزامی ایران روی مدال طلای والیبالنشسته مردان حساب کرده است.
در فاصله ۴۰ روز باقیمانده تا شروع رسمی بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ تمرینات و مراحل آمادهسازی والیبال نشسته در هر دو بخش مردان و زنان پیگیری میشود. تمرینات هر دو تیم در سالن فدراسیون جانبازان و توانیابان پرقدرت و هدفمند ادامه دارد و کادرفنی تیمهایملی عملکرد ملیپوشان را ارزیابی میکنند. در بخش آقایان میثم حاجبابایی (آذربایجانشرقی)، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی و امیرحسین نوری (تهران)، مهدی بابادی (خراسان رضوی)، حسین گلستانی (قم)، پارسا محمدی (کردستان)، محمد نعمتی و وحید بایلری (گلستان)، میثم علیپور (گیلان)، حسین دریکوند و رسول اسدی (لرستان) و مرتضی مهرزاد (مازندران) زیر نظر هادی رضایی سرمربی کهنهکار تیمملی برای کسب خوشرنگترین مدال آسیا آماده میشوند.
طبق برنامهای که فدراسیون ترتیب داده، تیمملی والیبال نشسته مردان عراق به تهران آمده و اردوی خود را در سالن فدراسیون جانبازان برپا کرده است. تیم عراق یک هفته در تهران حضور دارد و به گفته رئیس فدراسیون جانبازان و توانیابان چند دیدار دوستانه با تیم کشورمان برگزار میکند. تیمملی والیبال نشسته مردان کشورمان در هر چهار دوره قبلی بازیهای پاراآسیایی طلا گرفت و اجازه نداد هیچ یک از تیمهای قارهکهن به سکوی قهرمانی نزدیک شوند. اردوی مشترک برای عراق نیز به منظور هماهنگی هرچه بیشتر بین بازیکنان جوان و باتجربه در حال برگزاری است. این تیم اخیراً در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ نیز کاپ قهرمانی را بالای سر برد.
جلیل کوهپایهزاده، رئیس فدراسیون جانبازان در حاشیه برگزاری اردوی مشترک با عراق، به ورود ملیپوشان جوان در ترکیب تیم اعزامی به ناگویا اشاره کرد: «اردوی مشترکی با حضور تیمملی والیبال نشسته عراق در تهران برپا شده است. برگزاری چند بازی تدارکاتی در دستور کار قرار دارد و در این مدت تیمملی عراق تمریناتش را در کمپ فدراسیون برگزار میکند. امیدوار هستیم این اردو و دیدارهای تدارکاتی آمادگی تیمملی والیبال نشسته ایران را برای حضور موفق در بازیهای ناگویا افزایش دهد. نیمی از تیمملی مردان جوان شده و تعدادی از ملیپوشان حاضر در اردو در مسابقات جهانی اخیر حضور نداشتند. نفرات جوان از تیم دوم به تیم اصلی اعزامی به ناگویا اضافه شدند و برای هماهنگی هرچه بیشتر بین بازیکنان، این اردوی مشترک و بازیهای دوستانه فرصت خوبی به ملیپوشان و کادرفنی میدهد. برای موفقیت در ناگویا از دو سال پیش برنامهریزی کردهایم. امیدواریم تیمهایملی والیبال نشسته مردان و زنان کشورمان در بازیهای پاراآسیایی ناگویا در کنار دیگر رشتههای اعزامی به این بازیها بدرخشند، نتایج خوبی به دست بیاورند و با شاد کردن دل مردم رسالت خود را انجام دهند.»