اعزام بدون کادرفنی مفهومی ندارد

جوان آنلاین: تیمملی بسکتبال باویلچر ایران حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ این رشته را به دلیل عدم صدور ویزا از سوی میزبان از دست داد، اما احتمال جریمه یا محرومیت بینالمللی تیم کشورمان وجود ندارد.
مسابقات جهانی بسکتبال باویلچر از فردا به میزبانی شهر اتاوا کانادا آغاز میشود و این در حالی است که میزبان از صدور ویزا برای کادرفنی تیم کشورمان خودداری کرد!
بسکتبالیستهای باویلچر کشورمان پس از موفقیت در مسابقات کسب سهمیه و راهیابی به مسابقات جهانی، تمریناتشان را باانگیزه بیشتر پیگیری کردند و حتی به اردوی ترکیه نیز اعزام شدند. منتها بدعهدی کشور میزبان برنامههای تیمملی را به هم ریخت. کانادا برای تمامی ۱۲ بازیکن، مدیرفنی و سرپرست تیمملی ویزا صادر کرده، اما خبری از صدور ویزای بهروز سلطانی و محمدرضا دستیار سرمربی و مربی تیمملی نشد. به رغم همه پیگیریهای صورت گرفته از سوی فدراسیون جانبازان و توانیابان، سلطانی و دستیار موفق به گرفتن ویزای کانادا نشدند و اعزام تیمملی بدون کادرفنی لغو شد.
رئیس فدراسیون جانبازان از تلاش و پیگیریهای صورتگرفته برای حل مشکل گفت. جلیل کوهپایهزاده همچنین احتمال اعمال جریمه و محرومیت به دلیل غیبت در مسابقات جهانی را نیز رد کرد: «بسکتبال با ویلچر ایران از دو سال قبل تاکنون با برگزاری اردوهای مستمر و برنامهریزی مناسب هم در بخش بانوان و هم در بخش مردان، مراحل آمادهسازی را به خوبی پشتسر گذاشته است. سال گذشته تیمملی مردان در مسابقات آسیا و اقیانوسیه مقام سوم را به دست آورد و نتوانست سهمیه مستقیم جهانی را کسب کند. امسال، اما در مسابقات شانس مجدد در تایلند بهعنوان تیم اول سهمیه مسابقات جهانی را به دست آورد. هم سال گذشته و هم امسال تیمملی اردوی تدارکاتی در ترکیه برگزار کرد. در روزهای اخیر هم چند بازی تدارکاتی با تیمهای لهستان و ترکیه انجام داد و تیمملی از هر نظر آماده حضور موفق در مسابقات جهانی کانادا بود. به رغم تلاشهای صورتگرفته کادرفنی تیمملی، هم سرمربی و هم مربی، بهعنوان دو رکن اصلی تیم ویزا دریافت نکردند. زمان حضور در مسابقات را از دست دادیم و تیمملی ایران فردا میبایست اولین بازی خود را برگزار میکرد. از آنجا که حضور کادرفنی در رشتههای تیمی اهمیت زیادی دارد، اعزام تیمملی لغو شد. در مکاتبات رسمی و غیررسمی اعتراض خود را به کشور میزبان و فدراسیون جهانی بسکتبال باویلچر (IWBF) اعلام کردیم. میزبان وظیفه صدور ویزا برای اعضای تیمهایملی کشورهای مختلف را دارد، ولی کانادا این کار را انجام نداد. فدراسیون جهانی قرار است این موضوع را در هیئت اجرایی خود مورد بررسی قرار دهد و از طریق وزارت ورزش و فدراسیون پیگیر احقاق حق تیمملی خواهیم بود. همانطور که دبیرکل فدراسیون جهانی بسکتبال باویلچر اذعان کرده، در این رشته مسابقه دادن تیمها بدون حضور کادرفنی مفهومی ندارد. در قوانین جهانی هم آمده جریمه تیمها به خاطر دلایل غیرموجه خواهد بود. عدم صدور بهموقع ویزا از سوی کشور میزبان دلیلی موجه است.»