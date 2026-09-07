جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه استقرار سامانه‌های موشکی آمریکا در نروژ را اقدامی «بسیار بی‌ثبات‌کننده» خواند و گفت این سامانه‌ها می‌توانند بخش بزرگی از خاک روسیه از جمله مسکو را در تیررس قرار دهند.

به گزارش مهر، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه گفت: استقرار سامانه‌های آمریکایی قادر به شلیک موشک‌های میان‌برد و کوتاه‌تر در اروپا، گام دیگری در سلسله اقدامات بی‌ثبات‌کننده و پایان‌ناپذیر کشور‌های عضو ناتو است.

او اعلام کرد که ناتو به دنبال کنترل مسیر‌های مهم دریایی در این منطقه است و سامانه‌های مستقرشده در نروژ به سلول‌های پرتاب Mk-۴۱ مجهز هستند که قابلیت شلیک موشک به اهداف زمینی و دریایی را دارند.

به گفته زاخارووا، این سامانه‌ها می‌توانند موشک‌های کروز دوربرد تاماهاوک را شلیک کنند و استقرار آنها در نروژ باعث می‌شود بخش قابل توجهی از روسیه اروپایی، از جمله مسکو، در برد این موشک‌ها قرار گیرد.

او هشدار داد که سامانه‌های موشکی آمریکا و زیرساخت‌های فرماندهی و پشتیبانی مرتبط با آنها در نروژ به یکی از محور‌های برنامه‌ریزی نیرو‌های بازدارندگی راهبردی روسیه تبدیل خواهند شد؛ از جمله در برنامه‌ریزی برای استفاده از توان تهاجمی در صورت وقوع درگیری مسلحانه.

زاخارووا درباره مذاکرات ثبات راهبردی میان روسیه و آمریکا نیز گفت این گفت‌و‌گو‌ها متوقف نشده بلکه دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا آن را به صورت یک‌جانبه قطع کرد.

او همچنین پیشنهاد دولت کنونی آمریکا برای برگزاری مذاکرات چند جانبه با مشارکت چین را مورد انتقاد قرار داد و گفت پکن بار‌ها اعلام کرده که در شرایط فعلی دلایل محکمی برای مشارکت نکردن در چنین مذاکراتی دارد.

به گفته زاخارووا، هنوز شرایط لازم برای برگزاری مذاکرات جدی و سازنده درباره ثبات راهبردی میان مسکو و واشنگتن فراهم نشده است.

او در پایان هشدار داد استقرار سامانه‌های موشکی زمینی آمریکا در اروپا که به گفته مسکو روسیه را تهدید می‌کنند، عملاً پیش‌شرط‌های لازم برای گفت‌و‌گو‌های سازنده میان دو کشور درباره مسائل راهبردی را صفر خواهد کرد.