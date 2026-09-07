فرستاده ویژه آمریکا به روسیه و اوکراین پس از سفر به مسکو و کی یف اعلام کرد: پیشرفت‌های قابل توجهی در موضوع اوکراین حاصل شده است.

جوان آنلاین: استیو ویتکاف فرستاده آمریکا به روسیه و اوکراین پس از دیدار با مقامات هر دو کشور در روز‌های اخیر با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: به دستور رئیس جمهور ترامپ، مذاکره کنندگان ایالات متحده (ویتکاف و کوشنر) به مسکو و کی‌یف سفر کردند تا زمینه را برای گفت‌و‌گو‌های بیشتر جهت پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین فراهم کنند.

به گزارش مهر، فرستاده آمریکا به روسیه و اوکراین ادامه داد: پیش از این سفر، طرف‌های روسی و اوکراینی بر سر یک آتش بس ۳ روزه توافق کردند تا امکان انجام این گفت‌و‌گو‌ها میسر شود. ویتکاف (نماینده ویژه)، جرد کوشنر (داماد ترامپ) و مقاماتی از شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، دیدار کردند تا پیشنهاد‌های هر یک از طرفین را با طرف مقابل مطرح و بررسی کنند.

استیو ویتکاف در ادامه ادعا کرد: در کی یف، مشاوران امنیت ملی انگلیس، آلمان و فرانسه نیز به این هیئت‌ها پیوستند تا در خصوص مسیر پیش رو همکاری کنند. پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شد، از جمله توافق بر سر زمان‌بندی گفت‌و‌گو‌های سه جانبه بیشتر. رئیس جمهور ترامپ سخت در تلاش است تا به کشتار پایان دهد و برای دستیابی به صلحی پایدار و ماندگار گام بردارد!