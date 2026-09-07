جوان آنلاین: محمود مرداوی عضو ارشد جنبش حماس در واکنش به شهادت عمر محمد طوباسی، جوان ۲۰ ساله فلسطینی، به ضرب گلوله شهرکنشینان در جریان حمله به شرق قلقیلیه، این حادثه را تسلیت گفت و تأکید کرد ادامه جنایات علیه فلسطینیان، بخشی از جنگ نسلکشی کابینه نتانیاهو در نوار غزه و سیاستهای اشغالگرانه آن در کرانه باختری است.
به گزارش ایسنا، وی از تمامی گروهها و اقشار ملت فلسطین خواست با یکپارچگی در برابر طرحهای مربوط به مصادره اراضی فلسطینی و کشتار فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه ایستادگی کنند و از سرزمین، ملت و مقدسات فلسطین دفاع کنند.
مرداوی همچنین سکوت جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی در برابر اقدامات اسرائیل را نوعی تبانی و حمایت مستقیم از جنایات اشغالگران دانست و گفت این سکوت، نقض آشکار حقوق ملت فلسطین برای آزادی و ادامه حیات در سرزمین خود است.