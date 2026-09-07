اسموتریچ خواستار سرنگونی تشکیلات خودگردان و جنگ در کرانه باختری شد

وزیر دارایی تندروی رژیم صهیونیستی، خواستار سرنگونی تشکیلات خودگردان فلسطین شد و از آغاز جنگ در کرانه باختری و خلع سلاح فلسطینیان در این منطقه سخن گفت.

جوان آنلاین: وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد «چاره‌ای جز جنگ در کرانه باختری» وجود ندارد و باید تشکیلات خودگردان فلسطین سرنگون شود.

به گزارش ایسنا، وی همچنین گفت هدف از این جنگ، گرفتن سلاح‌های موجود در اختیار فلسطینیان در آینده نزدیک خواهد بود.

اظهارات این وزیر صهیونیست در شرایطی مطرح می‌شود که کرانه باختری طی ماه‌های اخیر شاهد تشدید حملات نظامیان و شهرک‌نشینان اسرائیلی بوده است.

فلسطینیان در مناطق مختلف کرانه باختری با حملات شهرک‌نشینان به منازل، مزارع و مناطق مسکونی مواجه هستند؛ حملاتی که در موارد متعددی با حمایت یا همراهی نیرو‌های نظامی اسرائیل انجام شده است.

تهدید به جنگ علیه کرانه باختری در حالی است که اهالی این منطقه ماه‌ها و سال‌هاست روزانه شاهد جنگ به ویژه جنگ تن به تن هستند.

عصر امروز همزمان با اظهارات اسموتریچ، نظامیان صهیونیست به منطقه المناطیر در شرق روستای کفر مالک، واقع در شمال شرق رام الله یورش بردند.