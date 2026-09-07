مخالفت سازمان لیگ با درخواست استقلال

جوان آنلاین: استقلال قرار است در هفته هفتم لیگ برتر برابر پیکان به میدان برود، اما فشردگی برنامه مسابقات و فاصله کوتاه این دیدار با نخستین مسابقه آبیپوشان در لیگ نخبگان آسیا باعث شده باشگاه استقلال از سازمان لیگ درخواست کند زمان این مسابقه تغییر کند.
به گزارش ایسنا، استقلال از ۲۳ شهریور در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا نیز حضور خواهد داشت و به همین دلیل باشگاه معتقد است برگزاری دیدار برابر پیکان در فاصله کوتاه تا مسابقه آسیایی، فرصت آمادهسازی این تیم را کاهش میدهد.
در نهایت، سازمان لیگ پس از بررسی شرایط، تصمیم گرفت هفته هفتم لیگ برتر را برگزار کند و دیداری لغو نشود.