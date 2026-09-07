نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

جوان آنلاین: نشریه تحلیلی چینی در مطلبی با عنوان «سیاست خارجی معیوب ترامپ» به بررسی پیامدهای جنگ افروزی واشنگتن علیه تهران پرداخته و نوشته است: رویکرد رئیسجمهور آمریکا با بداههپردازی، پیامهای متناقض و فقدان برنامهریزی راهبردی منسجم همراه بوده و هیچ راهبرد خروج مشخصی نیز وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، رسانه چینی «یواس-چاینا فوکوس» در این مطلب که به قلم تحلیلگر چینی، «ژانگ ژیشین» تالیف شده تاکید کرده است: جنگ ایران، ضعفهای عمیق سیاستگذاری ترامپ را آشکار کرده است.
به نوشته این نشریه، جنگ ایران که از فوریه ۲۰۲۶ با شروع تجاوزگری مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد، ضعفهای بنیادین در تفکر سیاست خارجی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و دولت او را برملا ساخته است. این رویکرد هزینههای سیاسی و اقتصادی قابل توجهی را بر ترامپ و دولتش تحمیل کرده؛ از جمله افزایش قیمت بنزین، کاهش محبوبیت در بین رایدهندگان و نهایتا در بنبست قرار گرفتن و توقف دستورکار سیاست خارجی وی در آستانه انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶.
فیالبداهه عمل کردن و ناهماهنگی راهبردی در کاخ سفید
«ژانگ ژیشین» با اشاره به ناهماهنگی شدید در دولت ترامپ مینویسد: «کاخ سفید حتی درباره اهداف جنگ علیه ایران اجماعی در داخل خود ندارد. مواضع ترامپ علناً با مواضع معاونش و دیگر اعضای کابینه در تعارض است. در حالی که ترامپ بارها مدعی شده «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای هدف شماره یک است»، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا طبق گزارش شبکه انبیسی نیوز در اوایل سپتامبر اعلام کرده که «کاهش قیمت سوخت» در واقع هدف شماره یک جنگ است.
آتلانتیک نوشت: سیاست ترامپ در قبال ایران «آخرین رشتههای انسجام خود را از دست داده است». گاردین انگلیس نیز در تحلیل خود از این سیاست نوشت: پیامرسانی «به شدت زیگزاگی» ترامپ درباره جنگ، «نبود راهبرد و ناآگاهی عمیق از دشمن را آشکار میسازد». ترامپ متناوباً بین تهدید به تشدید گسترده تنش و پیشنهادهای دیپلماتیک ناگهانی در نوسان است و چرخهای از «بلوف و عقبنشینی» ایجاد کرده که منتقدان آن را «روز گراندهاگ ترامپ» (دور باطل) نامیدهاند.
تشخیص نادرست از نیات و توانمندیهای ایران
نویسنده به نقل از اندیشکده «اولویتهای دفاعی» مستقر در واشنگتن مینویسد: جنگ ترامپ «مبتنی بر بزرگنماییها و سوءبرداشتها» درباره ایران بود.
ترامپ چهار توجیه ادعایی اصلی را برای تجاوز نظامی به ایران اعلام کرد: فعالیتهای هستهای ایران، حمایت از نیروهای نیابتی، برنامه موشک بالستیک و سرکوب معترضان. به نوشته رسانه چینی، او با همین استدلالها واقعیت موضع دفاعی ایران را به شکلی کاملا وارونه بهعنوان موضع تهاجمی متصور شد.
با این حال این جنگ تاکنون به هیچیک از اهداف ادعایی اعلامشده توسط ترامپ نرسیده و در عوض با نشان دادن تابآوری نظام جمهوری اسلامی ایران، موقعیت ایران در منطقه را تقویت کرده است.
فقدان برنامه خروج از بحران
به عقیده نویسنده، شاید مخربترین افشاگری این باشد که ترامپ بدون راهبرد خروج مشخصی وارد جنگ متجاوزانه علیه ایران شد. او در ابتدا مدعی بود این جنگ «فقط چند هفته» طول میکشد و تا اواسط آوریل پایان مییابد. اکنون شش ماه بعد، جنگ بدون مسیر روشنی به سمت خروج ادامه دارد.
رویترز اخیرا گزارش داده که ترامپ اکنون با «فهرستی از گزینههای بد» در این جنگ مواجه است: پذیرش توافق موقتی که کنترل بیسابقهای بر تنگه هرمز به ایران اعطا میکند، تشدید اقدام نظامی با خطر طولانی شدن درگیری، یا حفظ وضعیت ناپایدار موجود. هیچیک از این گزینهها راه فرار آبرومندانهای از جنگ متجاوزانهای که او پیشبینی میکرد کوتاه و قاطع باشد، ارائه نمیدهد.
چرخشهای نامنظم و تضعیف اعتبار آمریکا
نشریه «یواس-چاینا فوکوس»، با اشاره به تناقضهای رفتاری ترامپ مینویسد: رئیسجمهور آمریکا رزمایشهای مشترک با کره جنوبی را به بهانه امتناع سئول از کمک به آمریکا در تجاوز به ایران کاهش داد؛ اقدامی که به گفته خودش «بر اساس رابطه بسیار خوب با کیم جونگ اون» انجام شده و این در حالی است که رهبر کره شمالی هرگز نگفته برنامه هستهای خود را کنار میگذارد. او همچنین عمان، متحد منطقهای آمریکا را به دلیل تلاش برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران، به بمباران تهدید کرد.
مکس بوت، تحلیلگر برجسته سیاست خارجی، در جمعبندی این روند نتیجه گرفته که رویکرد پرتناقض ترامپ که او از آن به عنوان رویکرد «زیگزاگی» توصیف کرده، در قبال ایران «محکوم به شکست» است.
پیامدها برای ترامپ و انتخابات میاندورهای
به نوشته رسانه چینی، بحران جنگ ایران پیامدهای عمیقی برای ریاستجمهوری ترامپ بهویژه با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای نوامبر رقم زده است. این جنگ در میان افکار عمومی آمریکا به شدت منفور شده و به کاهش محبوبیت ترامپ دامن زده است. قیمت بالای بنزین که پیامد مستقیم اختلال در بازارهای جهانی نفت است، فشار اقتصادی را برای رأیدهندگان آمریکایی تشدید کرده است.
با آغاز رأیگیری زودهنگام مربوط به انتخابات میاندورهای در برخی ایالتها از ماه سپتامبر، رویترز گزارش داده ترامپ در آستانه انتخابات «از پیروزیهای سیاست خارجی بیبهره» است و جنگ ایران به یک دردسر سیاسی برای رئیسجمهوری تبدیل شده که با وعده اجتناب از مداخلات خارجی و تمرکز بر اقتصاد به قدرت رسیده بود.
فلج راهبردی و فرسایش توان نظامی
ژانگ ژیشین، تحلیلگر چینی در ادامه این مطلب خاطر نشان میکند: «باتلاق جنگ ایران، دستورکار گستردهتر سیاست خارجی ترامپ را متوقف کرده است. بحرانها از اوکراین تا غزه حلنشده باقی ماندهاند و دولت آمریکا قادر به رسیدگی به سایر چالشهای بینالمللی نیست. پنتاگون با سرعت سرسامآوری مهمات خود را مصرف کرده و آمادگی نظامی برای حوادث غیرمترقبه در سایر صحنهها، احتمالاً برای سالهای آینده، کاهش یافته است. برخی کارشناسان هشدار میدهند جنگ ایران برنامههای احتمالی واشنگتن برای دفاع از تایوان را پیچیده کرده و پرسشهایی درباره اعتبار آمریکا در منطقه هند-اقیانوسیه ایجاد کرده است.»
آسیب به اعتماد متحدان واشنگتن
به نوشته این نشریه، نحوه مدیریت جنگ ایران روابط واشنگتن با متحدان سنتی خود را تضعیف کرده است. دولتهای اروپایی که از افزایش هزینههای زندگی ناشی از جنگ آسیب دیدهاند، بهطور فزایندهای از سیاست آمریکا انتقاد میکنند. کشورهای حاشیه خلیج فارس که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند، به این باور رسیدند که آمریکا در مواقع خطر قابل اعتماد نیست. تهدیدهای علنی ترامپ علیه عمان و تصمیم یکجانبه او برای کاهش رزمایشها با کره جنوبی، به متحدان این پیام را میدهد که تعهدات آمریکا قابل اتکا نیست.
پیامدهای راهبردی بلندمدت
نشریه چینی در پایان مینویسد: جنگ ایران نتایجی معکوس نسبت به اهداف اعلامی ترامپ داشته است. این جنگ همچنین قدرت بالقوه ایران بر تنگه هرمز را به «اهرم فشار ملموس و پایدار» تبدیل کرده است. حتی اگر جنگ پایان یابد، قدرت ایران بر این تنگه باقی خواهد ماند و به تهران مزیت راهبردیای میدهد که پیش از جنگ هرگز در اختیار نداشت.
جاناتان پانیکوف، افسر اطلاعاتی سابق آمریکایی، هشدار داده روسیه، کره شمالی و سایر کشورها «از نزدیک نظارهگر» و در حال درک ضعفهای آمریکا هستند. بنابراین، برداشت جهانی از ضعف آمریکا و ناهماهنگی راهبردی واشنگتن میتواند وجهه این کشور را در سطح جهانی به شدت تضعیف کند.